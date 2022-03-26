Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında, nereli? Arda İle Omuz Omuza'nın konuğu Tansel Öngel hakkında bilgiler

Masumlar Apartmanı'nın Naci'si olarak izleyiciden tam not alan Tansel Öngel, ardından Maske Kimsin Sen yarışmasındaki sunuculuğuyla gündemin en çok konuşulan isimleri arasında yer almıştı. Pek çok dizide, tiyatroda ve filmde oyunculuğuyla hayran bırakan Tansel Öngel'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Arda İle Omuz Omuza'nın konuğu Tansel Öngel hayatı ve dizileri...
Tansel Öngel, 24 Eylül 1976 yılında doğmuştur. 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.
Oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolüne hayat verdi. Benim İçin Üzülme dizisinde 2 sezon boyunca Niyazi karakterini canlandırdı. Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır. Şu anda Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandırmaktadır.
Mavera (2021) - Mahmud
Masumlar Apartmanı (2020-günümüz) - Naci
Kırmızı Oda (2020) - Tarık
Ya İstiklal Ya Ölüm - (2020)
Kalbimin Sultanı (2018) - Namık Paşa
Kanıt Ateş Üstünde (2016) - Kaan
Yaz'ın Öyküsü (2015) - Mert
Benim İçin Üzülme (2012) - Niyazi
Muhteşem Yüzyıl (2011) - Alvise Gritti
Geniş Aile (2010) - Cihangir (Konuk oyuncu)
Kılıç Günü (2010) - Kılıç Ali
Bu Kalp Seni Unutur Mu? (2009) - Yalçın
Elveda Derken (2007) - Kerim
Adak (2006) - Zeynel
Güz Yangını (2005) - Kerem
Kaybolan Yıllar (2006) - Konuk oyuncu
Kısmet (2005) -
Avrupa Yakası (2005) - Demir
Uy Başuma Gelenler (2004) - Volkan