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Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında, nereli? Arda İle Omuz Omuza'nın konuğu Tansel Öngel hakkında bilgiler

#Tansel Öngel#Tansel Öngel Kimdir#Tansel Öngel Dizileri

Son dönemlerde Masumlar Apartmanı dizisi ve Maske Kimsin Sen yarışmasındaki sunuculuğuyla yıldızı parlayan oyuncu Tansel Öngel merak ediliyor. Arda İle Omuz Omuza programına bu hafta konuk olan Tansel Öngel, sempatik tavırlarıyla izleyicileyin beğenisini kazanıyor. Peki, Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Tansel Öngel dizileri ve hayatı hakkında bilgiler...

1/3Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında, nereli Arda İle Omuz Omuzanın konuğu Tansel Öngel hakkında bilgiler

Masumlar Apartmanı'nın Naci'si olarak izleyiciden tam not alan Tansel Öngel, ardından Maske Kimsin Sen yarışmasındaki sunuculuğuyla gündemin en çok konuşulan isimleri arasında yer almıştı. Pek çok dizide, tiyatroda ve filmde oyunculuğuyla hayran bırakan Tansel Öngel'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Arda İle Omuz Omuza'nın konuğu Tansel Öngel hayatı ve dizileri...

2/3TANSEL ÖNGEL KİMDİR

TANSEL ÖNGEL KİMDİR?

Tansel Öngel, 24 Eylül 1976 yılında doğmuştur. 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.

Oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolüne hayat verdi. Benim İçin Üzülme dizisinde 2 sezon boyunca Niyazi karakterini canlandırdı. Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır. Şu anda Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandırmaktadır.

3/3TANSEL ÖNGEL DİZİLERİ

TANSEL ÖNGEL DİZİLERİ

Mavera (2021) - Mahmud

Masumlar Apartmanı (2020-günümüz) - Naci

Kırmızı Oda (2020) - Tarık

Ya İstiklal Ya Ölüm - (2020)

Kalbimin Sultanı (2018) - Namık Paşa

Kanıt Ateş Üstünde (2016) - Kaan

Yaz'ın Öyküsü (2015) - Mert

Benim İçin Üzülme (2012) - Niyazi

Muhteşem Yüzyıl (2011) - Alvise Gritti

Geniş Aile (2010) - Cihangir (Konuk oyuncu)

Kılıç Günü (2010) - Kılıç Ali

Bu Kalp Seni Unutur Mu? (2009) - Yalçın

Elveda Derken (2007) - Kerim

Adak (2006) - Zeynel

Güz Yangını (2005) - Kerem

Kaybolan Yıllar (2006) - Konuk oyuncu

Kısmet (2005) -

Avrupa Yakası (2005) - Demir

Uy Başuma Gelenler (2004) - Volkan

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