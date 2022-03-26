Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında, nereli? Arda İle Omuz Omuza'nın konuğu Tansel Öngel hakkında bilgiler

Masumlar Apartmanı'nın Naci'si olarak izleyiciden tam not alan Tansel Öngel, ardından Maske Kimsin Sen yarışmasındaki sunuculuğuyla gündemin en çok konuşulan isimleri arasında yer almıştı. Pek çok dizide, tiyatroda ve filmde oyunculuğuyla hayran bırakan Tansel Öngel'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Arda İle Omuz Omuza'nın konuğu Tansel Öngel hayatı ve dizileri...