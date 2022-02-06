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Talat Bulut kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü oyuncu Talar Bulut bu hafta Arda ile Omuz Omuza konuğu!

#Talat Bulut#Talat Bulut Kimdir#Arda İle Omuz Omuza

Her pazar birbirinden farklı tarifleri ünlü sanatçılarla birlikte hazırlayan Arda ile Omuz Omuza'nın bu hafta konuğu usta oyuncu Talat Bulut oluyor. Yasak Elma dizisinden tanıdığımız Talat Bulut kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte TalatBulut dizileri ve filmleri...

1/3Talat Bulut kimdir, kaç yaşında, nereli Ünlü oyuncu Talar Bulut bu hafta Arda ile Omuz Omuza konuğu

Tiyatro, dizi, film ve aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan başarılı oyuncu Talat Bulut, Arda Türkmen'in konuğu oluyor. Ekranlarda görmeye pek alışık olmadığımız Bulut'un hayatı izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, Talat Bulut kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte usta oyuncu Talat Bulut hakkında merak edilenler...

2/3TALAT BULUT KİMDİR

TALAT BULUT KİMDİR?

Talat Bulut, 23 Mart 1956 yılında Kars, Sarıkamış'ta dünyaya gelmiştir.

Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıfta yarıda bırakan Talat Bulut, sanat yaşamına 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı. Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkan Şoray'ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek Hazal filmiyle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Bulut; hâlen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film Manisa Tarzanı'dır.

2018'de başlayan Yasak Elma dizisinde başrol karakteri olan Halit Argun'u canlandırmıştır. 2020'de senaryo gereği diziden ayrılmıştır.

3/3TALAT BULUT DİZİLERİ VE FİLMLERİ

TALAT BULUT DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Yasak Elma - 2018-2020 (dizi)

Göç Zamanı - 2016 (dizi)

Mucize - 2014

Kasaba - 2009 (dizi)

Mutluluk - 2007

Annem - 2007 (dizi)

Saklambaç - 2005 (dizi)

Aşk Olsun - 2003 (dizi)

Melekler Evi - 2000

Abuzer Kadayıf - 2000

Köçek - 2000 (tv filmi)

Cemile - 1996

Cemile ve Umudun Masalı - 1995

Manisa Tarzanı - 1994

Herşeye Rağmen - 1988

Kurtar Beni - 1987

Prenses - 1986

Son Urfalı - 1986

Su - 1986

Yapayalnız - 1986

Yunus Emre - 1986

Kurbağalar - 1985

Kuyucaklı Yusuf - 1985

Fidan - 1984

Karanfilli Naciye - 1984

Firar - 1984

Derman - 1983

Göl - 1982

Çayda Çıra - 1982

Yaşamak Seninle Güzel - 1982

Yılanı Öldürseler - 1981

Beni Böyle Sev - 1980

Hazal - 1979

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