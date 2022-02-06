Talat Bulut kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü oyuncu Talar Bulut bu hafta Arda ile Omuz Omuza konuğu!

TALAT BULUT KİMDİR?

Talat Bulut, 23 Mart 1956 yılında Kars, Sarıkamış'ta dünyaya gelmiştir.



Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıfta yarıda bırakan Talat Bulut, sanat yaşamına 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı. Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkan Şoray'ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek Hazal filmiyle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Bulut; hâlen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film Manisa Tarzanı'dır.



2018'de başlayan Yasak Elma dizisinde başrol karakteri olan Halit Argun'u canlandırmıştır. 2020'de senaryo gereği diziden ayrılmıştır.