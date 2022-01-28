Suzan Kardeş kimdir, nereli, kaç yaşında? Suzan Kardeş Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Vasiyeti gerçekleşti... Fatma Girik, Memduhuna kavuştuVasiyeti gerçekleşti... Fatma Girik, Memduh'una kavuştu!#Fatma Girik
Galatasaray hazırlık maçında dağıldı 6 gol birden... As oyuncular sahadaydı...Galatasaray hazırlık maçında dağıldı! 6 gol birden... As oyuncular sahadaydı...#Galatasaray
7 yılın zirvesine çıktı Kritik tarih 2 Şubat 7 yılın zirvesine çıktı! Kritik tarih 2 Şubat#Petrol Fiyatları
Ece Erkenden yürek yakan veda... Eşinin tabutuna sarıldı hıçkırıklara boğulduEce Erken'den yürek yakan veda... Eşinin tabutuna sarıldı hıçkırıklara boğuldu!#Ece Erken
Tansiyonu yükselten telefon: Biden Ukraynayı aradı, Rus işgali için tarih verdiTansiyonu yükselten telefon: Biden Ukrayna'yı aradı, Rus işgali için tarih verdi!#Biden
İnsanları takip için kullanıyordu... Dev şirket duyurdu Önemli değişiklikİnsanları takip için kullanıyordu... Dev şirket duyurdu! Önemli değişiklik#Apple
Takside vahşet Defalarca bıçaklayarak öldürdü... İfadesi ortaya çıktıTakside vahşet! Defalarca bıçaklayarak öldürdü... İfadesi ortaya çıktı#Pendik
Afrikada inanılmaz görüntüler... Tropikal fırtına 80e yakın can aldıAfrika'da inanılmaz görüntüler... Tropikal fırtına 80'e yakın can aldı!#Tropik Fırtına
Estetik kâbusu Kuaförde örümcek ağı yaptırdı, yüzü bu hale geldiEstetik kâbusu! Kuaförde 'örümcek ağı' yaptırdı, yüzü bu hale geldi#Istanbul
Duyan şaşkına döndü... Soyları devam etsin diye...Duyan şaşkına döndü... Soyları devam etsin diye...#İsrail
Samimi sözler: Özlemini en çok duyduğum şey…Samimi sözler: Özlemini en çok duyduğum şey…#Damla Sönmez
Ece Erkenin büyük acısı... Saatler sonra ilk paylaşımEce Erken'in büyük acısı... Saatler sonra ilk paylaşım!#Ece Erken
Ünlü oyuncu genç yaşında ölen oğlu hakkında ilk kez konuştu: Bana gönderdiği son mesajda...Ünlü oyuncu genç yaşında ölen oğlu hakkında ilk kez konuştu: Bana gönderdiği son mesajda... #Michael Madsen
En büyük maske kullanım hataları Faydadan çok zararı olur...En büyük maske kullanım hataları! 'Faydadan çok zararı olur...'#Koronavirüs
Kayıp prensesten haber var Resmi olarak açıklandı'Kayıp' prensesten haber var! Resmi olarak açıklandı#Prenses Charlene
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Suzan Kardeş kimdir, nereli, kaç yaşında? Suzan Kardeş Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor!

#Suzan Kardeş#Suzan Kardeş Kimdir#Suzan Kardeş Şarkıları

Balkan şarkılarının yanı sıra oyunculuğuyla da beğeni toplayan Suzan Kardeş Şarkılar Bizi Söyler programının bu hafta konukları arasında yer alıyor. Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde, Rumeli - Balkan gecesi yaşanacak. Suzan Kardeş'in de olduğu sanatçılar izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak. Peki, Suzan Kardeş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte sevilen Suzan Kardeş şarkıları...

1/4Suzan Kardeş kimdir, nereli, kaç yaşında Suzan Kardeş Şarkılar Bizi Söylere konuk oluyor

Son zamanlarda oyunculuğuyla da çok konuşulan Suzan Kardeş aynı zamanda oyuncuların makyözlüğünü de yapıyor. Tabiri Caizde on parmağında on marifet olan olan Suzan Kardeş bu hafta Şarkılar Bizi Söyler'de seslendireceği şarkılarla izleyenlere müzik ziyafeti çekmeye hazırlanıyor. Peki, Suzan Kardeş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Suzan Kardeş hakkında merak edilenler...

2/4SUZAN KARDEŞ KİMDİR

SUZAN KARDEŞ KİMDİR?

Suzan Kardeş, 15 Nisan 1960 tarihinde Kosova'da dünyaya geldi.

Aslen bir Kosova Türkü olan Kardeş, iş hayatına Hürriyet gazetesinde başladı. Burada çekilen fotoromanlarda rol alan oyunculara makyaj yaparak mesleğinde gelişti. Şan Tiyatrosu'nda saç ve makyaj yapımıyla çalışmayı sürdüren makyöz; birçok tiyatro topluluğu ve Film ekibinde makyaj uzmanı ve kuaför olarak yer aldı. 1995 yılından başlayarak Beşiktaş Kültür Merkezi'nin saç ve makyaj çalışmaları görevini yapmaya başladı. Türkiye İş Bankası reklamlarında oyuncu Haluk Bilginer'e yaptığı Atatürk makyajı ile ses getirdi.

1985 yılından itibaren Sezen Aksu'nun tüm sahne ve çekim makyajlarını yaptı. Goran Bregoviç'ten Türkân Şoray'a kadar birçok ünlünün sahne makyajını gerçekleştirdi. 1992 yılında Bekriya adında bir "meyhane" açarak 12 yıl boyunca işletti. Meyhanede söylediği mikrofonsuz, akustik Rumeli türküleriyle eski dönem Bosna sevdalinkalarından yola çıkarak, Sezen Aksu'nun desteğiyle Bekriya adlı bir sanat müziği albümü çıkardı. Bir filmde oyunculuk da yapan, Bir Demet Tiyatro dizisinde "pencereden bakan kadın" olarak yer alan ve halen çalışmalarını sürdüren sanatçının, yeni bir müzik albümü, bir film ve bir kitap projeleri bulunmaktadır.

2009 yılında Kuruçeşme Arena'da sanatçı Sezen Aksu ile albüm tanıtımı için birçok sanatçı ile düet yaptı.

3/4SUZAN KARDEŞ ŞARKILARI

SUZAN KARDEŞ ŞARKILARI

Bekriya (2007)

Bekriya II - Balkania (2008)

Makyaj Odası Şarkıları (2009)

Bekriya 1 & Bekriya 2 & Ninno (2010)

Bekriya III - Bal ve Kan (2011)

Bekriya VI - Bekri (2012)

Yarım Hava Çalsana (2013)

Şişede Bade Durmaz (2015)

4/4SUZAN KARDEŞ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

SUZAN KARDEŞ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Bir Demet Tiyatro - 2000

Organize İşler - 2005

Komedi Dükkanı - 2008

Mavi Kelebekler - 2011

Muhteşem Yüzyıl - 2012 (konuk oyuncu)

Seksenler - 2012-2017 (Fato Ana)

Toprağın Çocukları - 2012

Arkadaşım Hoşgeldin - 2014

Yapışık Kardeşler - 2015

Nadide Hayat - 2015

Müdür Ne'aptın - 2016

Çocuklar Duymasın - 2017-2019 (Kadriye)

Şevkat Yerimdar - 2018 (Kendisi, konuk oyuncu)

Tolgshow - 2018

Çocuklar Duymasın - 2018 (Yılbaşı Özel Bölüm) Kendisi

Seksenler - 2019- (Fato Ana)

Çok Güzel Hareketler 2 - 2019 - (2020 Yılbaşı Özel Bölümü) Kendisi

Kulüp dizisi 2021- Orhan'ın annesi

Aziz dizisi 2021- Aziz'in yardımcısı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Suzan Kardeş#Suzan Kardeş Kimdir#Suzan Kardeş Şarkıları