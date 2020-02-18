Survivor’dan kim elenecek? Uğur Pektaş mı elendi, konseyde neden yok?

Survivor 2020’de eleme sistemi nasıl olacak? Acun Ilıcalı sms oylaması sistemine göre eleme yapılacağını anlattı. Bir aday dokunulmazlığı kaybeden takımın genel oylamasıyla belirlenecek. 2. ve 3. adayı SMS sonuçlarına göre en çok oy alan iki yarışmacı belirleyecek. Üç eleme adayından hangisi daha az oy aldıysa Survivor’a veda edecek.