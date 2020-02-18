Survivor’dan kim elenecek? Uğur Pektaş mı elendi, konseyde neden yok?
Survivor eleme konseyinden ilk görüntüler yayınlanan fragmanla paylaşıldı. Bir dakikayı aşan Survivor 3. Bölüm fragmanında Ünlüler takımındaki eksiklik dikkat çekti. 2005 sezonunun şampiyonu olan ve yarışmanın iddialı isimlerinden olarak gösterilen Uğur Pektaş’ın konseyde yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Peki, Survivor’dan kim elenecek? Uğur Pektaş adaya veda mı edecek?
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Survivor 2020’nin 3. bölüm tanıtımı izleyicilerle buluştu. Parkur görüntülerinin yanı sıra ada konseyinden de kesitler içeren Survivor yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı’nın “Ünlüler takımı ile ilgili kötü haberlerim var.” Açıklaması dikkat çekti. Konseyde Ünlüler takımından Uğur Pektaş’ın olmaması ise “elendi mi, diskalifiye mi oldu?” gibi soruları gündeme geldi. Pektaş’ın durumu bu akşam eleme konseyinde netleşecek.
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İlk eleme adayı kim olmuştu?
Surrvivor 2020’nin 16 Şubat tarihli bölümünde Ünlüler ile Gönüllüler takımı, dokunulmazlık oyunu ile karşı karşıya geldi. Zorlu bir parkurda kıyasıya rekabet eden iki takımdan biri, dokunulmazlık oyununu kazanarak avantaj elde etti. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise Survivor ada konseyine giderek ilk eleme adayını belirledi.
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Takım içerisinde yapılan oylama sonrasında Gönüllüler takımında yer alan Fatma Günaydın, 6 oyla Survivor 2020'nin ilk eleme adayı oldu. 2. ve 3. eleme adayı en çok oyu alan isim belirleyecek ve adaya veda edecek ilk isim 18 Şubat akşamı belirlenecek.
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Survivor 2020’de eleme sistemi nasıl olacak?
Acun Ilıcalı sms oylaması sistemine göre eleme yapılacağını anlattı. Bir aday dokunulmazlığı kaybeden takımın genel oylamasıyla belirlenecek. 2. ve 3. adayı SMS sonuçlarına göre en çok oy alan iki yarışmacı belirleyecek. Üç eleme adayından hangisi daha az oy aldıysa Survivor’a veda edecek.