Survivor'dan Çağrı'nın eleneceği iddiası: Çağrı Atakan kimdir, neden diskalifiye edildi iddialarıyla gündemde
Survivor'in 22 Nisan tarihli fragmanı ardından gözler Çağrı ve Merve'ye çevrildi. Bazı takipçiler, burnundan sakatlanan Merve'nin diskalifiye edileceğini iddia ederken büyük bir çoğunluk Çağrı'nın eleneceğini iddia etti. Peki, Çağrı kimdir, neden diskalifiye edileceği iddia edildi?
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Survivor yeni bölüm fragmanına acil durum konseyi görüntüleri damga vurdu. Acun Ilıcalı, acil durum konseyinin nedenini "Bir yarışmacımız Survivor'dan elenmek zorunda" sözleriyle açıkladı. O ismin geçtiğimiz günlerde sakatlanan Çağrı olduğu iddia edildi.
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Survivor Çağrı, önceki oyunlarda sakatlandığından kaynaklı oyunlarda yer almıyor. Oyun alanında kenarda durarak takımına destek sağlıyor.
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ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?
Survivor Ünlüler takımında yer alan Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Survivor Çağrı Çukur ve Arka Sıradakiler dizisinde oynadı ve dizilerdeki performanslarıyla hatırlanmaktadır. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.
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Çağrı Atakan kariyerinin yanı sıra Eda Taşpınar ile yaşadığı beraberlikle de gündem olmuştu. Eda Taşpınar ile Çağrı Atakan, yaz aylarında başlayan sürpriz birlikteliklerini Survivor yeni sezonuna kısa bir süre kala noktalama kararı aldı.