Televizyon Haber Giriş: 22 Nisan 2021 - 12:08 | 22 Nisan 2021 - 12:08

Survivor'dan Çağrı'nın eleneceği iddiası: Çağrı Atakan kimdir, neden diskalifiye edildi iddialarıyla gündemde

Survivor'in 22 Nisan tarihli fragmanı ardından gözler Çağrı ve Merve'ye çevrildi. Bazı takipçiler, burnundan sakatlanan Merve'nin diskalifiye edileceğini iddia ederken büyük bir çoğunluk Çağrı'nın eleneceğini iddia etti. Peki, Çağrı kimdir, neden diskalifiye edileceği iddia edildi?