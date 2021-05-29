Survivor'da takımlar ne zaman karışacak 2021? Acun Ilıcalı Survivor konseyinde duyurdu!

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ? Survivor'da geçen salı akşamı adaya veda eden isim Merve Aydın oldu. Aleyna Çalışkan, Berkay, Merve ve Steven'ın eleme potasında olduğu gecede en az SMS oyunu alarak adaya veda eden isim Merve oldu. Merve takım için çok fazla fedakarlık yapıldığını söylerken, "Hayırlısı buymuş" dedi.



Merve'nin vedası nedeniyle mavi takım üzüntü yaşarken, Acun Ilıcalı "Örnek sporcusun. Hırslısın, temiz kalplisin. Dürüstlüğünle yaşayıp, dürüstlüğünle topluma kendini kabul ettirecek birisin" dedi.