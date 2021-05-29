Survivor'da takımlar ne zaman karışacak 2021? Acun Ilıcalı Survivor konseyinde duyurdu!
Survivor'da büyük finale haftalar ada birleşmesi için geri sayım başladı. Ünlüler ve gönüllüler olarak sezona başlayan Survivor 2021'de takımların yakın zamanda birleşeceğini duyuran Acun Ilıcalı, yeni düzenin sağlanacağını belirtti. Survivor'un iddialı isimlerinden olan Ayşe'nin bu açıklama üzerine konseyde yaptığı açıklama ise izleyenleri şaşırttı. Peki, Survivor'da takımlar ne zaman birleşecek? İşte, Survivor ada birleşmesi hakkında bilgiler.
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Survivor 2021'de yarışmacı sayısı her geçen gün azalırken, Acun Ilıcalı'dan sürpriz açıklama geldi. Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'de gerçekleşen Survivor'un yeni bölüm fragmanında Acun Ilıca'ının konseyde yaptığı açıklama dikkat çekti. Fragmanda ünlü televizyoncu yarışmacı sayısının 8'e düşmesinin ardından ada birleşmesi sağlanacağını söyledi. Survivor 2021 yeni bölümü ile 29 Mayıs Cumartesi akşamı ekranlara gelecek.
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SURVİVOR'DA TAKIMLAR NE ZAMAN BİRLEŞİYOR?
Survivor'ın 29 Mayıs tarihli yeni bölüm fragmanında ada konseyinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Sayı olarak sekize düşeceksiniz. Sekiz yarışmacı olduğunuz zaman aynı adada yaşamaya başlayacaksınız. " diyor.
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Şuan Dora, Ayşe, Poyraz, Steven, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu, İsmail, Berkay ve Batuhan'dan oluşan 9 kişilik yarışmacı kadrosu bulunuyor.
Survivor'da haftanın elemesi 1 Haziran Salı günü gerçekleşecek. Dolayısı ile ada birleşmesinin de önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.
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AYŞE'DEN BİRLEŞME ÇIKIŞI
Acun Ilıca'nın yaptığı açıklama sonrası Ayşe'nin tepkisi dikkat çekti. Ayşe fragmanda "Tam ayrıldım diye sevindim, yine birleşiyoruz " sözleri ile sosyal medyada da çok konuşuldu.
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SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?
Survivor'da geçen salı akşamı adaya veda eden isim Merve Aydın oldu. Aleyna Çalışkan, Berkay, Merve ve Steven'ın eleme potasında olduğu gecede en az SMS oyunu alarak adaya veda eden isim Merve oldu. Merve takım için çok fazla fedakarlık yapıldığını söylerken, "Hayırlısı buymuş" dedi.
Merve'nin vedası nedeniyle mavi takım üzüntü yaşarken, Acun Ilıcalı "Örnek sporcusun. Hırslısın, temiz kalplisin. Dürüstlüğünle yaşayıp, dürüstlüğünle topluma kendini kabul ettirecek birisin" dedi.