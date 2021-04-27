Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? 26 Nisan Survivor sembol oyununu kazanan takım belli oldu
Survivor ödül oyununu kazanan takım belli oldu. Sembol ve ödül oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2021'de takımlar elektronik ürünleri kazanmak için parkurda kıran kırana yarıştı. Haftanın elemesinden önce moral bulmak isteyen takımlardan en iyi performansı sergileyen gecenin sonunda Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? sorusunu yanıta kavuşturdu. Sembol oyununda ise erkeklerde Batuhan kazanırken, kadınlarda bu isim Melis oldu. İsmail ile gönüllüler takımından Dora arasında yaşanan tartışma ise Survivor'ın 26 Nisan tarihli 78. bölümünde tansiyonu yükseltti. İşte, Survivor’da ödül oyununu kazanan ve son bölümün özeti.
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Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler takımı yeni bir ödül oyunu için mücadele verdi. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada rekabet her geçen gün artarken, yarışmacılar yeni bir ödül oyununda karşı karşıya geldi. Oyunun sonunda ödülü kazanan gönüllüler takımı fotoğraf makinesi, drone, akıllı telefon, aksiyon kamerası gibi elektronik ürünleri de kazandı.
Burnu kırılan Merve Aydın ise tedavisinin tamamlanması ile ada hayatına geri döndü. Gönüllülerin kazanması sonrası sinirlerine hakim olmayan İsmail, Dora'ya sesini yükselterek, "Beni burada kimse tutamaz" diyerek karşı takımın üzerine yürüdü.
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SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Pazartesi akşamları oynanan Survivor ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler ödülü almak için karşı karşıya geldi. Ödül oyunu öncesinde takımlar avantaj oyununda parkura geldi. Ünlüler takımından İsmail – Melis, Gönüllüler takımından Poyraz – Aleyna Kalaycıoğlu avantaj için eşleşti. Bayrak yarışına kalan oyunda ünlüler takımı, seçim avantajı kazandı.
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Bir sonraki karşılaşmada ise yarışmacılar bu kez gerçek oyunu kazanmak için elinden geleni yaptı. Tedavisi sona eren Merve Aydın, oynayamayacak olsa bile arkadaşların benchten destek verdi. Zorlu parkurun ilerleyen dakikalarında ünlüler öne geçti ve skor 4-1 oldu. Aleyna Kalaycıoğlu - Melis karşılaşması ise oyunun kaderini belirledi. Aleyna, son oyunu kazanarak skoru 10-7 yaptı. Bu sonuçla gönüllüler takımı ödülün sahibi oldu.
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SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Sembol oyununda ilk olarak kadın yarışmacılar karşı karşıya geldi. Ayşe, Merve ve Aleyna Çalışkan karşılaşmasında, Aleyna Kalaycıoğlu ve Melis son ikiye kaldı. Bu karşılaşmada kazanan Melis oldu. Böylece kadınlarda sembol ödülünü Melis aldı.
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Erkeklerde ise yeni bir heyecan yaşandı. Gönüllüler takımından Poyraz ilk elenen isim oldu. Berkay, İsmail Balaban, Dora, Steven de sonraki dakikalarda elindeki topu düşürdü. Topu düşürmeden daha uzun kalan Batuhan, erkeklerde sembolü kazanan isim oldu. Sembolü kazanan iki isim de böylece ünlüler takımından oldu.
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DORA VE İSMAİL ARASINDA YENİ GERGİNLİK
Uzun süredir tartışma yaşayan Dora ve İsmail arasında yeni bir gerginlik meydana geldi. Ödül oyununda sayı alan gönüllüler sevinmeye başladı. Dora'nın horoz sesi çıkarması karşısında yerinden kalkan İsmail, "Horoz ne demek?" diyerek karşı takıma çıkıştı.
Diğer yarışmacılar araya girerken, Dora umursamaz tavırlar sergiledi. İsmail "Beni burada kimse tutamaz" diyerek sözlerine devam etti. Kısa süreli tartışma sonrası tansiyon normale döndü.