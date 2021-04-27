Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? 26 Nisan Survivor sembol oyununu kazanan takım belli oldu

Bir sonraki karşılaşmada ise yarışmacılar bu kez gerçek oyunu kazanmak için elinden geleni yaptı. Tedavisi sona eren Merve Aydın, oynayamayacak olsa bile arkadaşların benchten destek verdi. Zorlu parkurun ilerleyen dakikalarında ünlüler öne geçti ve skor 4-1 oldu. Aleyna Kalaycıoğlu - Melis karşılaşması ise oyunun kaderini belirledi. Aleyna, son oyunu kazanarak skoru 10-7 yaptı. Bu sonuçla gönüllüler takımı ödülün sahibi oldu.