Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte 19 Mayıs Survivor anlat bakalım ödül oyununu kazanan ve son bölüm özeti

Bir sonraki turda ise bu kez yarışmacılar mangalda tavuk kanat ve kola yemeği için parkura geldi. Müthiş ödülü kazanmak için yarışmacılar bir çok engelin olduğu parkuru geçmek için adeta canını dişine taktı. Soluk soluğa geçen karşılaşmada 10'a 5'lik skor ile kazanan mavi takım oldu. Mavi takım yiyecek ödülünü alırken, kırmızı takım kamp alanına eli boş döndü.