Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte 19 Mayıs Survivor anlat bakalım ödül oyununu kazanan ve son bölüm özeti
Survivor'da anlat bakalım ve ödül oyununu kazanan takım son bölümde belli oldu. Yeni bir ödül oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor Türkiye'nin 19 Mayıs tarihli 97. bölümünde kırmızı takım avantajın sahibi olurken, ilk turun sonunda ise kazanan mavi takım oldu. Yarışmacıların keyifli anlar yaşadığı anlat bakalım mücadelesinde ise en fazla kelimeyi bilen takım gecenin sonunda çikolatalı tatlı yeme fırsatı elde etti. Ödül oyunu karşılaşmasının yaşandığı geceye İsmail ve Merve arasında yaşanan tartışma damga vurdu. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte, 19 Mayıs Survivor ödül oyununu kazanan takım ve son bölümde yaşananlar.
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Survivor'da ödül oyunu heyecanı için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen ve adım adım çeyrek finale yaklaşan Survivor 2021'in 19 Mayıs tarihli 97. bölümünde yeni bir ödül oyunu için kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geldi. Yemek ödülünün verildiği gecede eşleşme avantajı kırmızı takıma geçti. Parkurda rakibine nefes aldırmayan mavi takım yiyecek ödülünü alırken, anlat bakalım oyununun kazananı da kırmızı takım oldu.
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SURVİVOR'DA ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?
Ödül oyunu öncesi eşleşme avantajı için kırmızı ve mavi takım ilk parkurda karşı karşıya geldi. Oyunu kazanmada kritik önem taşıyan avantaj oyununda İsmail'in Ayşe'ye karşı aldığı sayı ile avantajın sahibi kırmızı takım oldu. Kırmızı takım böylece yarışmacı eşleşmelerini belirledi.
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Bir sonraki turda ise bu kez yarışmacılar mangalda tavuk kanat ve kola yemeği için parkura geldi. Müthiş ödülü kazanmak için yarışmacılar bir çok engelin olduğu parkuru geçmek için adeta canını dişine taktı. Soluk soluğa geçen karşılaşmada 10'a 5'lik skor ile kazanan mavi takım oldu. Mavi takım yiyecek ödülünü alırken, kırmızı takım kamp alanına eli boş döndü.
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ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Yarışmacıların keyifli anlar yaşadığı anlat bakalım oyununda takımlar yine en fazla kelimeyi bilmek için çaba gösterdi. Hem eğlenceli hem de komik anların yaşandığı oyun öncesi ödül çikolatalı kek olarak açıklandı. Karşılıklı olarak doğru kelimeleri tahmin etmeye çalışan yarışmacılar zaman zaman gülme krizine girdi.
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Anlat bakalımda skor başa baş giderken kırmızı takım öne geçti. Aleyna İsmail ikilisi final anında 4 tane kelime bilirken, Steven ve Merve ikilisi hiçbir kelimeyi bilemedi. Böylece 6-2 skorla ödülün sahibi kırmızı takım oldu.
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İSMAİL VE MERVE ARASINDA TARTIŞMA
Survivor Türkiye 2021'de oynanan ödül oyunu sırasında Merve ve İsmail arasında tartışma yaşandı. Oyun bittikten sonra da devam eden tartışmada iki yarışmacı arasında tansiyon yükseldi. Merve parkurda ayağının takıldığını ve bileğinin burkulduğunu söyledi. İsmail de sesini yükselterek Merve'ye "Takıldıysan söyle diyorum sana. Birimiz sakatlanmasın burada" dedi.
Oyun sonunda sunucu Murat Ceylan'ın söz hakkı verdiği Merve, İsmail'le yaşadığı tartışmada kötü niyetli olmadığını ve yarışmacı arkadaşının durumu farklı algıladığını söyledi. İkili arasında yaşanan tartışma seremonide de devam etti.