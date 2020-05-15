Televizyon Haber Giriş: 15 Mayıs 2020 - 23:12 , 15 Mayıs 2020 - 23:14

Survivor’da Nisa neden yok ve son bölümde neden oynatılmadı? Nisa Bölükbaşı sakatlandı mı?

Survivor'da Nisan neden oynatılmadı Nisa'ya ne oldu? sorusu, Survivor'un son bölümüyle beraber merak konusu oldu 14 Mayıs’ta oynanan Anlat Bakalım oyununda yer almayan ve basketbol maçında da gözükmeyen Nisan'nın bugünkü oyunda da görülmemesi soru işaretlerine neden oldu. Survivor'ın sıkı takipçileri ve favori yarışmacı olarak Nisa'yı tutanlar 'Nisa Bölükbaşı Survivor’da neden yok? Nisa neden oynamıyor, sakatlandı mı? ' sorusuna yanıt arıyor. Nisa’ya ne olduğu birçok Survivor takipçisi tarafından araştırılıyor. Yarışmanın en genç isimlerinden olan yarışmacı, zaman zaman duygusal sebeplerle yarışmada oynamak istemiyordu. İşte, Survivor Nisa'nın akıbetiyle ilgili bazı bilgiler...