Survivor'da kim elendi, yarı finalde kim veda etti? 24 Haziran Survivor finalistleri SMS sonuçları ile belli oldu!

Heyecanı gözlerinden okunan Ayşe ise yarı finalde SMS oylamasına çıkmadığı için keyifli olduğunu ancak yine de şampiyonluk yarışının devam etmesinden dolayı heyecanlı olduğunu söyledi.



Son kez söz alan Poyraz, "Kim hak ettiyle o kazansın. Aleyna ile burada olmak da bence kaderin bir cilvesi.. Umarım bugün bu potadan çıkarım. Bu deneyimi yaşadığım için çok mutluyum" dedi.



Aleyna ise "Keşke bir şansım olsaydı ve buradaki dört kişiye şampiyon yapabilseydim. Milyonlarca kişi içerisinden acaba seçilebilecek miyiz diye düşünüyorduk... Hepimiz birbirimizle gurur duyuyoruz aslında. Şuan Poyraz'la potadayım. Defalarca elemek istedi ama şuan buradayım. Poyraz'le burada olmayı ben de beklemiyordum. Sana da başarılar diliyorum Poyraz, hak eden kazansın. " ifadelerini kullandı.