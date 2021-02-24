Survivor'da kim elendi, kim gitti? Survivor 2021 SMS sıralamasını Acun Ilıcalı duyurdu... İşte dün elenen isim

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI? Her hafta salı akşamları oynanan iletişim oyunu yine nefes kesen anlara sahne oldu. Yarışmacıların, sevdikleriyle teknolojik yollardan iletişim kurmasını sağlayan iletişim oyununda bu hafta ödül yarışmacıların Whatsapp’tan arkadaşları ile yazışma fırsatı olarak belirlendi.



Su kaydırağı ile başlayan iletişim oyununu kazanmak için ünlüler ve gönüllüler takımı adeta canını dişine taktı. Nefes kesen karşılaşmalarda ilk etapta yarılmacılar avantaj oyununa çıktı. Zorlu parkurda erkeklerde oyun bayrak yarışına gitti ve kazanan ünlüler oldu. Kadın yarışmacılar arasında oynanan oyunu da ünlüler kazanınca avantajın sahibi 2-0 skorla ünlüler oldu.Böylece ünlüler oyuna avantajlı başladı.



İkinci kez parkurda karşılaşan ünlüler ve gönüllüler takımı bu defa gerçek iletişim oyununu kazanmak için parkuda ciddi mücadele verdi. İletişim oyununda Sergen doktor tavsiyesi ile oyuna alınmadı. Eşitlik sağlanması açısından gönüllülerde Yunus Emre oyun dışı kaldı. Heyecan dolu karşılaşmada günün skoru 10’a 6 oldu.



Bu skorla bu haftanın iletişim oyununu ilk kez gönüllüler kazandı. İletişim oyununun sahibi olan gönüllüler duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.