Survivor'da kim elendi, kim gitti? Acun Ilıcalı Survivor SMS oy sıralamasını duyurdu! İşte 23 Şubat bu akşam Survivor'dan elenen isim!
Survivor'da elenen isim son bölümde yapılan oylama ile belli oldu. İletişim oyunu ve eleme heyecanının yaşandığı Survivor 2021'de, ünlüler ve gönüllüler takımı yakınları ile iletişim kurma şanslı elde etmek için parkurda karşı karşıya geldi. Rakibini yenen gönüllüler takımı bu haftanın iletişim oyununu almaya hak kazanırken; ada konseyinde ise bir isim hayallerine veda etmenin üzüntüsünü yaşadı. Çağrı ve Yiğit'in potada olduğu Survivor 2021'in 23 Şubat tarihli 34. bölümünde, Acun Ilıcalı'nın açıkladığı SMS oylamasının sonucu, 'Survivor kim elendi?' sorusunu yanıta kavuşturdu. Survivor SMS birincisi ise bu hafta Batuhan oldu. İşte, Survivor'dan elenen isim ve son bölümde yaşananlar.
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Survivor'dan elenen isim, ünlüler takımında gerçekleşen ada konseyinde SMS oylaması ile belirledi. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın 23 Şubat tarihli 34. bölümünde üçüncü eleme adayı İlayda olarak seçildi. Çağrı, Yiğit ve İlayda arasında geçen SMS mücadelesi sonucunda en az oyu alarak bu hafta Survivor'a veda eden isim Yiğit oldu. Survivor'da elenen Yiğit üzüntü yaşarken, iletişim oyununu kazanan gönüllüler takımı ise sevdikleri ile iletişim kurma şansı elde etti. Ünlüler takımından elenen Yiğit hayallerinin kısa sürede bitmesine üzüldüğünü söyledi.
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SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Cumartesi ve pazar akşamları oynanan dokunulmazlık oyunlarını kaybeden ünlüler takımında bu hafta eleme adayları belirlendi. Çağrı, Yiğit ve İlayda eleme adayı olarak seçildi.
SMS sıralaması ile en az oyu alan yarışmacı Yiğit oldu. Survivor'dan elenen isim böylece Yiğit olarak kesinleşti. Yiğit vedasının erken olduğunu söyleyerek, "Burada olmak çok gurur verici. Çok teşekkür ederim" dedi.
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SURVİVOR 7. HAFTA SMS SIRALAMASI
Survivor’da 7. Haftanın SMS sıralaması ünlüler takımında belli oldu. Batuhan geçen hafta olduğu gibi bu hafta da SMS birincisi olurken, ikinci olan isim İsmail oldu. SMS sonuncusu ise Barış seçildi.
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SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU
23 Şubat Salı günü Survivor’ın 34. bölümünde SMS halk oylamasına göre ünlülerde birinci olan isim Batuhan oldu. SMS birincisi seçilen Batuhan eleme adayı olarak bu hafta takım arkadaşı İlayda’nın ismini verdi.
Cumartesi günü Yiğit eleme adayı olurken, pazar akşamı eleme potasına Çağrı girmişti. Salı günü de 3. eleme adayı İlayda oldu.
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İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Her hafta salı akşamları oynanan iletişim oyunu yine nefes kesen anlara sahne oldu. Yarışmacıların, sevdikleriyle teknolojik yollardan iletişim kurmasını sağlayan iletişim oyununda bu hafta ödül yarışmacıların Whatsapp’tan arkadaşları ile yazışma fırsatı olarak belirlendi.
Su kaydırağı ile başlayan iletişim oyununu kazanmak için ünlüler ve gönüllüler takımı adeta canını dişine taktı. Nefes kesen karşılaşmalarda ilk etapta yarılmacılar avantaj oyununa çıktı. Zorlu parkurda erkeklerde oyun bayrak yarışına gitti ve kazanan ünlüler oldu. Kadın yarışmacılar arasında oynanan oyunu da ünlüler kazanınca avantajın sahibi 2-0 skorla ünlüler oldu.Böylece ünlüler oyuna avantajlı başladı.
İkinci kez parkurda karşılaşan ünlüler ve gönüllüler takımı bu defa gerçek iletişim oyununu kazanmak için parkuda ciddi mücadele verdi. İletişim oyununda Sergen doktor tavsiyesi ile oyuna alınmadı. Eşitlik sağlanması açısından gönüllülerde Yunus Emre oyun dışı kaldı. Heyecan dolu karşılaşmada günün skoru 10’a 6 oldu.
Bu skorla bu haftanın iletişim oyununu ilk kez gönüllüler kazandı. İletişim oyununun sahibi olan gönüllüler duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.
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SURVİVOR YİĞİT KİMDİR?
19 Ocak 2000 tarihinde İstanbul'da doğan Yiğit Oruçoğlu Doğuş Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği okuyor. Aslen anne tarafından Trabzon, baba tarafından ise Erzincanlı olan Yiğit 14 yaşına kadar profesyonel yüzme sporu ile ilgilendi. 1.87 boyunda olan Yiğit Oruçoğlu 84 kilo. Crossfit sporuna devam eden Yiğit 5 sene basketbolda birçok müsabakada yer almış.
Yiğit, Survivor’a hayallerini gerçekleştirmek için geldiğini ve yarışmada elinden gelenin en iyisini yapacağı belirtmişti..
Yiğit 23 Şubat gecesi yarışmadan elenerek hayallerine veda etti.