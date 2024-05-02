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SURVİVOR'DA KİM ELENDİ || Dün akşam Survivor'dan kim gitti, eleme düellosunu kim kazandı? İşte, 1 Mayıs dün akşam Survivor eleme düellosunu kazanan isimler ve adaya veda eden yarışmacı...

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#Survivor Kim Elendi#Survivor Kim Gitti#Yarışma
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 09:27

Survivor kim elendi sorusu, dün akşam (1 Mayıs Çarşamba) ekranlara gelen bölümle yanıt buldu. Bu haftanın elenen ismi, dün gece oynanan düello oyununun ardından belli oldu. All Star sezonu ile izleyenlerin büyük beğenisini toplayan Survivor All Star'ın 1 Mayıs tarihli 101. son bölümünde, eleme potasında yer alan Yunus Emre, Sercan, Yasin ve Batuhan Dominik'te kalmak için eleme düellosunda mücadele verdi. Bu haftanın eleme adayı olan Sercan ve Batuhan ilk turda kazanıp adaylığını düşürürken, finale de Yunus Emre ve Yasin kaldı. Gecenin sonunda atışlarda rakibine yenilen bir isim Survivor All Star'a veda etti. Elenen yarışmacının oyun sırasında sakatlık yaşaması oyun performansında düşüşe neden oldu. Veda eden yarışmacının, "Gerçekten böyle olmasını ben de istemezdim ama gerçekten ayağım gitmiyordu artık. Parkuru kendime ayıp olmasa yürüyerek gelecektim." sözleri dikkat çekti. Tüm bunların ardından Survivor All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, SURVİVOR'DA ŞAŞIRTAN VEDA! SURVİVOR BU HAFTA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 1 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor All Star eleme düellosunu kim kazandı, Yasin mi, Yunus Emre mi? Kaderini değiştiren talihsiz sakatlık!

1/7SURVİVORDA KİM ELENDİ || Dün akşam Survivordan kim gitti, eleme düellosunu kim kazandı İşte, 1 Mayıs dün akşam Survivor eleme düellosunu kazanan isimler ve adaya veda eden yarışmacı...

Survivor All Star elenen yarışmacı, dün geceki eleme düellosunun ardından belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star'ın 1 Mayıs tarihli son bölümünde, eleme adayı olan 4 erkek yarışmacı, elenmemek için düelloda karşı karşıya geldi. Yunus Emre-Sercan, Batuhan-Yasin eşleşmesinde ilk turun kazananları Sercan ve Batuhan olurken, finalde Yasin ve Yunus Emre karşı karşıya geldi. Nefeslerin tutulduğu oyunun finalinde Yasin, Yunus Emre'ye kaybederek elendi. Peki, 1 Mayıs 2024 Çarşamba Survivor'dan kim elendi? Bu hafta Survivor'a veda eden isim kim oldu? İşte, dün gece Survivor All Star'dan elenen isim ve son bölümde yaşananlar.

2/7SURVİVORDAN KİM ELENDİ

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Nefes kesen mücadelelerine devam eden Survivor All Star'da eleme potasına giren Yunus Emre, Sercan, Batuhan ve Yasin eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Performans eşleşmesine göre ilk önce Yunus Emre ile Sercan mücadele verdi. Bu etabın sonunda 5-2'lik skorla Sercan kazanarak eleme potasından çıkmayı garantiledi.

BAKMADAN GEÇME!

3/7SURVİVORDA KİM ELENDİ || Dün akşam Survivordan kim gitti, eleme düellosunu kim kazandı İşte, 1 Mayıs dün akşam Survivor eleme düellosunu kazanan isimler ve adaya veda eden yarışmacı...

İkinci karşılaşmada ise bu kez Batuhan ve Yasin eşleşmesi yaşandı. 5 olanın kazandığı turda Batuhan ı 5-2'lik skorla kazanarak adaylığını düşürdü. Böylece eleme düellosunun finaline Yunus Emre ile Yasin kaldı.

4/7SURVİVORDA KİM ELENDİ || Dün akşam Survivordan kim gitti, eleme düellosunu kim kazandı İşte, 1 Mayıs dün akşam Survivor eleme düellosunu kazanan isimler ve adaya veda eden yarışmacı...

Üçüncü etapta bu kez Yunus Emre ve yasin karşı karşıya geldi. Nefeslerin tutulduğu final etabında iki yarışmacı da kazanmak için elinden geleni yaptı. Oyunda eşitlik sağlanmasından dolayı final uzatmalara gitti. Atışlarda 6-4'lük skorla kazanan Yunus Emre oldu. Böylece Survivor'dan elenen yarışmacı Yasin oldu. Adaya veda eden Yasin son kez duygularını dile getirdi.

BAKMADAN GEÇME!

5/7PARKURU YÜRÜYEREK GELECEKTİM

"PARKURU YÜRÜYEREK GELECEKTİM"

Survivor'dan elenen Yasin, "Sakat sakat 16-17 oyun oynadım. Gerçekten böyle olmasını ben de istemezdim ama gerçekten ayağım gitmiyordu artık. Parkuru kendime ayıp olmasa yürüyerek gelecektim, ancak bu kadar oluyordu.Batuhan'ı tebrik ediyorum beni yendi. Yunus Emre'yi tebrik ediyorum. O da beni yendi. 4-4'e geldi. Oyun uzatmaya gitti ama 4-4'ten sonra artık oyun bitmişti. Öne geçmeme rağmen yine olmadı. Ayağım izin vermedi maalesef çok üzgünüm. Buradan arkadaşlarıma verebileceğim en büyük öneri son bir ay çok dikkat etsinler. Son bir ay kalmış sakatlık demeden oynamanız gerekiyor ve çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Mavi takımla zaten vedalaşacağım. Kendinize iyi bakın, buraya kadarmış." dedi.

6/7OYUN SIRASINDA KORKUTAN SAKATLIK

OYUN SIRASINDA KORKUTAN SAKATLIK

Öte yandan oyun sırasında Yasin'in sakatlık yaşaması yürekleri ağza getirdi. Tahtadan atladığı sırada dizini vuran Yasin bir anda acı içerisinde bağırdı. Doktor kontrolüyle ilk müdahalenin yapıldığı Yasin, oyuna kaldığı yerden devam etti. Dizindeki sakatlığın düelloda nüksettiği Yasin parkurları bitirmekte zorluk yaşadı.

BAKMADAN GEÇME!

7/7YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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#Survivor Kim Elendi#Survivor Kim Gitti#Yarışma

BAKMADAN GEÇME!