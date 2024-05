Survivor All Star elenen yarışmacı, dün geceki eleme düellosunun ardından belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star'ın 1 Mayıs tarihli son bölümünde, eleme adayı olan 4 erkek yarışmacı, elenmemek için düelloda karşı karşıya geldi. Yunus Emre-Sercan, Batuhan-Yasin eşleşmesinde ilk turun kazananları Sercan ve Batuhan olurken, finalde Yasin ve Yunus Emre karşı karşıya geldi. Nefeslerin tutulduğu oyunun finalinde Yasin, Yunus Emre'ye kaybederek elendi. Peki, 1 Mayıs 2024 Çarşamba Survivor'dan kim elendi? Bu hafta Survivor'a veda eden isim kim oldu? İşte, dün gece Survivor All Star'dan elenen isim ve son bölümde yaşananlar.