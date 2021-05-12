Survivor'da kim elendi, bu hafta adadan kim gitti? 11 Mayıs Survivor SMS sıralaması belli oldu! İşte veda eden isim

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU? Bu hafta dokunulmazlık oyunlarını kaybeden kırmızı ve mavi takımda ikişer aday eleme potasına girdi. Cumartesi akşamı yapılan oylamada Batuhan, pazar akşamı da Poyraz potaya girdi.



Poyraz ve Batuhan'ın potada olduğu haftada mavi takımda Poyraz SMS birincisi çıktığı için adaylıktan düştü. Bu durumda mavi takım SMS ikincisi de açıklandı. Mavi takım SMS ikincisi Steven oldu.



Kırmızı takımda SMS birincisi ise Berkay oldu. Berkay, eleme adayı olarak İsmail'i gösterirken, mavi takımın adayları ise Dora ile Sergen oldu. Böylece bu haftanın eleme adayları Batuhan, İsmail, Dora ve Sergen olarak sıralandı.