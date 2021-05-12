Survivor'da kim elendi, bu hafta adadan kim gitti? 11 Mayıs Survivor SMS sıralaması belli oldu! İşte veda eden isim
Survivor SMS sıralaması ile elenen isim son bölümde belli oldu. Survivor'ın 11 Mayıs tarihli 90. bölümünde yaşanan eleme heyecanının ardından çeyrek final öncesi adaya veda eden isim ekran başındakileri şaşırttı. Batuhan, İsmail, Dora ve Sergen'in eleme potasına girdiği gecede, iletişim ödülünün sahibi ise mavi takım oldu. Gecenin sonunda Survivor 2021 SMS sıralamasını açıklayan Acun Ilıcalı Survivor'da kim elendi? sorusunu yanıta kavuşturdu. Elenen isim gözyaşlarını tutamacı. Bu haftanın SMS birincisi ise Poyraz ve Berkay oldu. İşte, Survivor’ın 18. haftasında adaya veda eden isim ve Survivor son bölümde yaşananlar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Survivor 2021'in 11 Mayıs tarihli 90. bölümünde yeni bir eleme heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları arasında yaşanan SMS mücadelesi ile bir isim adaya veda etti. Bu hafta SMS birincisi olan Poyraz'ın adaylığı düşerken, potada Batuhan, İsmail, Dora ve Sergen kaldı. Gecenin Acun Ilıcalı en az oyu alarak adaya veda eden ismin Sergen olduğunu duyurdu.
Diğer yandan yarışmacıların ada şartlarında motivesini arttıran iletişim oyununu parkurunda galip gelen mavi takım seçtikleri arkadaşı ile görüntülü görüşme fırsatı elde etti.
2
SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
yaşandı. Batuhan, İsmail, Dora ve Sergen'in potada olduğu gecede SMS birincisi Berkay ve Poyraz çıktı.
Cumartesi günkü SMS oylaması baz alınarak en az oyu alan isim Sergen oldu. Böylece 18. haftada elenen isim Sergen olarak kesinleşti.
3
SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Bu hafta dokunulmazlık oyunlarını kaybeden kırmızı ve mavi takımda ikişer aday eleme potasına girdi. Cumartesi akşamı yapılan oylamada Batuhan, pazar akşamı da Poyraz potaya girdi.
Poyraz ve Batuhan'ın potada olduğu haftada mavi takımda Poyraz SMS birincisi çıktığı için adaylıktan düştü. Bu durumda mavi takım SMS ikincisi de açıklandı. Mavi takım SMS ikincisi Steven oldu.
Kırmızı takımda SMS birincisi ise Berkay oldu. Berkay, eleme adayı olarak İsmail'i gösterirken, mavi takımın adayları ise Dora ile Sergen oldu. Böylece bu haftanın eleme adayları Batuhan, İsmail, Dora ve Sergen olarak sıralandı.
4
SMS SIRALAMASI BELLİ OLDU
Survivor’da 18. haftada SMS sıralaması belli oldu. Kırmızı takımda SMS birincisi Berkay oldu. İsmail SMS ikincisi Aleyna Kalaycıoğlu ise üçüncü oldu. Aleyna Ç sonuncu olurken Batuhan dördüncülüğe geriledi.
5
Bu hafta mavi takımda SMS birincisi Poyraz SMS ikincisi ise Steven oldu. Dora üçüncü, Ayşe ise dördüncü oldu. Merve beşinci sırada yer alırken, adaya veda eden Sergen en az SMS oyunu alan yarışmacı oldu.
6
İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ada şartları için önemli olan Survivor iletişim oyununda yine nefes kesen mücadele yaşandı. Arkadaşları ile görüntü konuşmak isteyen takımlar zorlu parkurda ter döktü. Engellerin bulunduğu parkurda oynanan oyunda Batuhan ve Aleyna Kalaycıoğlu, mavi takımdan Poyraz ve Merve bayrak yarışına çıktı. Finalde Poyraz, seçim avantajını mavi takıma kazandırdı.
7
Sonraki turda ise yarışmacılar bu kez gerçek oyunu kazanmak için mücadele verdi. Oyun tempolu başladı ve başa baş bir mücadele ile devam etti. Poyraz'ın Berkay karşısında ilk defa sayı aldığı iletişim oyununda 4-4 beraberlik sağlandı. Oyun sırasında iki takım arasında da gerginlik yaşandı. Batuhan Dora'nın olması gerekenden daha ileride olduğu savunarak tartışmaya başladı. Dora'nın yerinin doğru olduğu gözlemciler tarafından doğrulanırken Dora, skoru 9-4 yaptı. Poyraz'ın atışı ise oyunun kaderini belirledi. Poyraz'ın son atışı ile 10-4 skorla iletişim oyununu kazanan mavi takım oldu.