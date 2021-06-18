Survivor'dan kim elendi, bu gece adadan kim gitti? 17 Haziran Survivor oy sonuçları: İşte Survivor SMS sıralaması ile elenen isim!

Aylardır verdiği mücadeleyi perşembe gecesi tamamlayan Dora, "Şu konseye kaç kere geldi, kaç kere elenme elenme durumuyla karşılaştım. Benim için Survivor'a gelmeden önceki süreç de çok güzeldi. Hiç zorlanmadan mutlu oldum. Çok kazanma hırslarım yüzünden gerilimler oldu. Muhteşem arkadaşlıklar kurdum... Son zamanlarda bundan inanılmaz keyif aldım. Beni sevenlere buraya kadar taşıyanlara inanılmaz gönül borcum var.. Herkese çok teşekkür ederim, aileme, dualarını benden eksik etmeyen herkese sonsuz teşekkürler... İnşallah gönlümde yatan bu iki aslandan biri şampiyon olacak" dedi.