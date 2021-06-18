Survivor'dan kim elendi, bu gece adadan kim gitti? 17 Haziran Survivor oy sonuçları: İşte Survivor SMS sıralaması ile elenen isim!
Survivor kim elendi sorusu, ada konseyinde belli oldu. Aylardır şampiyonluk için Dominik'te mücadele veren yarışmacılar, final düzlüğünden önce yeni bir eleme konseyinde karşı karşıya geldi. Survivor 2021'in 17 Haziran Perşembe akşamı yayınlanan 122. bölümünde yarışmacılar ilk olarak ödül ve bil bakalım oyununda ter döktü. Gecenin sonunda Acun Ilıcalı ada konseyinde SMS oylama sonuçlarını duyurarak Survivor'a veda eden ismi açıkladı. Dora, Aleyna ve İsmail'in eleme potasında olduğu gecede en az SMS oyunu alan isim hayallerine veda etmenin üzüntüsünü yaşadı. Peki, Survivor'dan kim elendi? İşte, 17 Haziran Survivor'a veda eden isim ve son bölümde yaşananlar.
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Survivor'dan elenen isim 17 Haziran Perşembe gecesi netleşti. Büyük finale sayılı günler kala eleme sistemi hız kazanan Survivor 2021'in Tv8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde, Aleyna, Dora ve İsmail elenmemek için ada konseyinde karşı karşıya geldi. Acun Ilıcalı halktan gelen SMS oyları ile bu hafta Survivor 2021'den elenen yarışmacının Dora olduğunu duyurdu. Survivor 2021 şampiyonu olma hayallerine veda eden Dora, sevdiklerine oy attıkları için teşekkür ederek şampiyonluk için Ayşe ve Poyraz'ı desteklediğini söyledi.
Öte yandan bil bakalım ve ödül oyununun da oynandığı gecede mavi takım gecenin kazananı oldu.
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SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Dominik Cumhuriyeti'nde 6 aydır mücadele veren yarışmacılar artık son düzlüğe girdi. Büyük finale sayılı günler kala gecenin eleme konseyi toplandı. Haftanın elemesinde, yine heyecanlı ve duygu dolu anlar eksik olmadı. Dora, Aleyna ve İsmail'in eleme potasında olduğu gecede en az SMS oyunu alan isim Dora oldu. Survivor olma hayallerine veda eden Dora duygularını tutmakta güçlük çekti.
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Aylardır verdiği mücadeleyi perşembe gecesi tamamlayan Dora, "Şu konseye kaç kere geldi, kaç kere elenme elenme durumuyla karşılaştım. Benim için Survivor'a gelmeden önceki süreç de çok güzeldi. Hiç zorlanmadan mutlu oldum. Çok kazanma hırslarım yüzünden gerilimler oldu. Muhteşem arkadaşlıklar kurdum... Son zamanlarda bundan inanılmaz keyif aldım. Beni sevenlere buraya kadar taşıyanlara inanılmaz gönül borcum var.. Herkese çok teşekkür ederim, aileme, dualarını benden eksik etmeyen herkese sonsuz teşekkürler... İnşallah gönlümde yatan bu iki aslandan biri şampiyon olacak" dedi.
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SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Eleme anından önce yarışmacılar ilk olarak ödül oyununda karşı karşıya geldi. Oyun öncesi ödül kırmızı ve mavi takım yarışmacılarına taze olarak hazırlanmış dondurma çeşitleri ve nefis bir yemek ödülü olarak açıklandı. Büyük ödülü kazanmak için yarışmacılar kazanmak için elinden gelen mücadeleyi verdi. Ayları geride bırakan Dominik Cumhuriyeti'nde yarışmacılar su kaydırağı ve atış engellerini aşmaya çalıştı.
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Oyuna iyi başlayan Kırmızı takım rakibine fark atarken 5-2 geride kalan Mavi takım, atışlarda başlangıca göre daha isabetli atışlar yaparak rakibinin önüne geçti. Ödül oyununu 10-8 skorla kazanan mavi takım yarışmaya daha fazla motive oldu.
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BİL BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yarışmacıların hem stres attığı hem de ödül aldığı bil bakalım yarışmacı yine heyecan dolu anları ekranlara getirdi. Sunucu Murat Ceylan’ın sorduğu birbirinden değişik ve farklı sorulara en yakın cevapları vermeye çalışan yarışmacılar komik anlar yaşadı. Takımlar, Milli takımımızın renkleri olan Kırmızı ve Beyaz takım olarak mücadele verdi. Bil bakalım oyununda yarışmacılara futbol, coğrafya, genel kültür alanlarından sorular soruldu.
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Oyunda mavi takım rakibi kırmızı takıma göre daha fazla doğru yanıt vererek gecenin ödülünü kazandı. 10-8 skorla bil bakalımı kazanan mavi takım THY’den istenilen bir yere çift kişilik bilet kazanma hakkını elde etti. Böylece mavi takım hem ödül hem de bil bakalım oyununun bu geceki galibi oldu.
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SURVİVOR DORA KİMDİR?
Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 İstanbul Şişli doğumlu. Saint Benoit Fransız ve Sakıp Sabancı Anadolu Lisesini tamamladıktan sonra İzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi’nin lisans bölümünü kazandı.
Çeşitli spor dallarıyla ilgilenen Uğurtan Dora’nın sutopu, jimnastik, kürek, basketbol, ve fitness gibi birçok farklı dalda deneyimi bulunuyor. Lisanslı basketbol geçmişi olan Uğurtan Dora, aynı zamanda Fas, Cezayir, Tunus ve İran’da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yaptı.
2013-2018 yıllarında özel bir firmada yöneticilik görevini üstlenen Uğurtan Dora’nın oyunculuk deneyimi de var. Uğurtan Dora, bu zamana kadar 50’dan fazla reklamda rol almıştı.
ENKA – TOFAŞ - Beykozspor’da lisanslı olarak basketbol geçmişi de bulunan Dora, sosyal medyayı da etkin kullanıyor.