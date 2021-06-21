Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Haziran 2021 Survivor'da ikinci eleme adayı kesinleşti!
Survivor eleme adayı kim oldu sorusu pazar akşamı netlik kazandı. Ocak ayında ekran macerasına başlayan Survivor 2021'de büyük finale sayılı günler kala haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu yine kıran kırana geçti. Survivor 2021'in 20 Haziran tarihli 124. bölümünde beş yarışmacının mücadele verdiği dokunulmazlık oyununu kazanan İsmail Survivor 2. eleme adayını belirledi. Survivor'dan gitme adayı olan sevdiklerini hayal kırıklığına uğrattığı için üzgün olduğunu söylerken; geceye İsmail'in güreş performansının damga vurdu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, Survivor 2. eleme adayı ve son bölümde yaşananlar.
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Survivor'da eleme adayı 20 Haziran Pazar akşamı belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'de yarı final öncesi haftanın ikinci eleme adayı İsmail tarafından belirlendi. Dominik Cumhuriyeti'nde şampiyonluk için mücadele veren yarışmacılar parkurda adeta canını dişine takarken, gecenin sonunda İsmail eleme adayı olarak Poyraz'ın ismini verdi. Böylece Survivor'da Ayşe'den sonra ikinci eleme adayı Poyraz oldu.
Diğer yandan İsmail'in İsmail Balaban karşısına Acun Medya’dan üç iddialı isim güreş tuttu. Dev mücadelede İsmail, güreş müsabakasını kazanarak temsili madalyanın da sahibi oldu.
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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'un ekranlara gelen son bölümünde kritik dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi gerçekleşti. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan İsmail eleme adayı olarak Poyraz'ın ismini söyledi. İsmail eleme adayını söylerken performans ya da sevgi olarak değerlendirmediğimi içinden geldiği ismi söyleyeceğini belitti. Aleyna Kalaycıoğlu'nun Ayşe'yi potaya göndermesinin ardından ikinci eleme adayı böylece Poyraz olarak kesinleşmiş oldu.
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Haftanın ikinci eleme adayı olan Poyraz, bu hafta performansının düştüğünü dile getirirken sevdiklerini hayal kırıklığına uğrattığı için üzgün olduğunu belirtti. Survivor'da bu hafta yapılacak eleme ile bir isim daha veda edecek. Perşembe günü yapılacak yarı finalin ardından büyük final cuma akşamı yaşanacak. En çok oyu alan yarışmacı ise Survivor 2021 şampiyonu ilan edilecek.
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu, heyecan dolu anlara sahne oldu. Dokunulmazlık oyununun ilk etabında yarışmacılar zamana karşı yarışırken Poyraz, Aleyna ve Ayşe, direkt yarı finale kaldı. Bu turu geçen 3-0 skorla geçen İsmail Balaban, yarı finalde Poyraz'la eşleşti. Ayşe ile Aleyna ise diğer eşleşmeyi oluşturdu.
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Aleyna Kalaycıoğlu, 2-0 geriden gelip 5-2 kazanırken, İsmail Balaban'da Poyraz'ı 5-3 yendi. Finalde böylece Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail karşı karşıya geldi. İsmail rakibi Aleyna'yı 5-2 skorla yenerek haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan isim oldu. Performans oyunu ile Survivor'da yarı final koltuğunu kazanan İsmail böylece bir günde iki başarı elde etti.
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GÜREŞ TURNUVASINI KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye’nin son günlerinde eşi benzeri görülmemiş bir oyun oynandı. 20 Haziran Survivor 2021 akşamı İsmail Balaban’ın karşısına çıkan üç rakip güreş tuttu. İsmail Balaban’ı yenen olursa ödül kazanacağı açıklanan oyunda İsmail'e karşı Murat Buğra Kılıç, Dominikli Miguel ve Mustafa Çetinkaya mücadele verdi İsmail'i en çok zorlayan rakip Çavuş lakaplı Mustafa oldu.
Rakipleri karşısında tek tek mücadele veren İsmail zorlansa da gecenin sonunda mutlu sona ulaştı. Üç rakibini de deviren İsmail güreş müsabakasını kazanarak temsili madalyanın da sahibi oldu.