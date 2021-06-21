Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Haziran 2021 Survivor'da ikinci eleme adayı kesinleşti!

Haftanın ikinci eleme adayı olan Poyraz, bu hafta performansının düştüğünü dile getirirken sevdiklerini hayal kırıklığına uğrattığı için üzgün olduğunu belirtti. Survivor'da bu hafta yapılacak eleme ile bir isim daha veda edecek. Perşembe günü yapılacak yarı finalin ardından büyük final cuma akşamı yaşanacak. En çok oyu alan yarışmacı ise Survivor 2021 şampiyonu ilan edilecek.