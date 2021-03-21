Televizyon Haber Giriş: 21 Mart 2021 - 01:05 | 21 Mart 2021 - 01:05

Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Konseyde Çağrı'ya şok suçlama!

Survivor'da eleme adayı cumartesi gecesi kesinleşti. Market ve dokunulmazlık oyunu ile ekranlara gelen Survivor 2021'de takımlar adada kalmak için parkurda kıran kırana mücadele verdi. Haftalık erzak ödül paketi için yaşanan karşılaşmada ipi göğüsleyen takım gönüllüler olurken, haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında yapılan ada konseyinde verilen oylar Survivor'da eleme adayı kim oldu? sorusunu yanıta kavuşturdu. Gonca'nın takım arkadaşı Çağrı'ya daha önce yaptığını iddia ettiği hareketle ilgili şok suçlamaları Survivor 2021'in 20 Mart tarihli 51. bölümünde gerginliğe neden oldu. İşte, Survivor'da eleme potasına giren isim ve son bölümde yaşananlar.