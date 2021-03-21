Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Konseyde Çağrı'ya şok suçlama!
Survivor'da eleme adayı cumartesi gecesi kesinleşti. Market ve dokunulmazlık oyunu ile ekranlara gelen Survivor 2021'de takımlar adada kalmak için parkurda kıran kırana mücadele verdi. Haftalık erzak ödül paketi için yaşanan karşılaşmada ipi göğüsleyen takım gönüllüler olurken, haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında yapılan ada konseyinde verilen oylar Survivor'da eleme adayı kim oldu? sorusunu yanıta kavuşturdu. Gonca'nın takım arkadaşı Çağrı'ya daha önce yaptığını iddia ettiği hareketle ilgili şok suçlamaları Survivor 2021'in 20 Mart tarihli 51. bölümünde gerginliğe neden oldu. İşte, Survivor'da eleme potasına giren isim ve son bölümde yaşananlar.
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Survivor'da birinci eleme adayı ünlüler konseyinde belli oldu. Birleşme partisinden önce son eleme haftasında, ünlüler ve gönüllüler takımı Survivor 2021'in 20 Mart tarihli son bölümünde market ödül oyunu ve dokunulmazlık için parkurda elinden geleni yaptı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı gecede, dokunulmazlık oyununun kazananı gönüllüler olurken, ünlülerde eleme adayı Gonca oldu.
Market ödülünü de gönüllülerin kazanması ile ünlülerde motivasyon düşüklüğü yaşandı. Çağrı'ya yapılan suçlamalar sonrası ise ünlüler takımında adeta ikilem yaşandı. Bu durum yarışmacıların verdikleri oylara da yansıdı.
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SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden ünlüler takımı gecenin sonunda ada konseyine gitti. Ünlüler takımı konseyde halktan gelen SMS oylamasına çıktı.
Verilen sürenin ardından yarışmacılar eleme adayını belirlemek için oylamalarını yaptı. Acun Ilıcalı oyların verilmesinin ardından sonuçları açıkladı. Cumartesi akşamı en çok ismi yazılan isim Gonca oldu. Böylece Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Gonca olarak belirlendi.
Survivor'da pazar ve salı akşamı da adayların belli olmasının ardından eleme konseyi gerçekleşecek. Survivor'dan elenen isim 23 Mart Salı gecesi belli olacak.
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ÇAĞRI'YA ŞOK SUÇLAMALAR
Gonca Çağrı ile ilgili yaptığı şok suçlamalar ile ada konseyine damga vurdu. Çağrı'nın tekneye giderken sadece ikisinin gördüğü bir argo hareket yaptığını söyleyen Gonca'nın iddiası sonrası konsey adeta buz kesti.
Suçlamaları reddeden Çağrı ise bu durumun yaşanmadığını söyledi. Çağrı'ya takım arkadaşı Öykü de destek verdi. Öykü Gonca'nın olayı yanlış kurguladığını söyleyerek Çağrı'ya sahip çıktı.
Duygusal anlar yaşayan Çağrı ise ısrarla argo hareket yapmadığını söyledi.
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Öte yandan Acun Ilıcalı Gonca'nın takım arkadaşları ile ilgili daha önce de sorun yaşadığını söyleyerek yanlış anlaşılma olabileceğini dile getirdi.
Gonca ve Öykü arasında oyun seçme sırasında yaşanan tartışmanın da konusu açıldı. Kamera görüntülerini izlediğini söyleyen Ilıcalı bu konuda ise Gonca'ya hak verdi.
Acun Ilıcalı Gonca'nın dışarıya bilgi sızdırdığını da söyleyerek yapılmaması gereken durumdan dolayı yarışmacıyı ikaz etti. Gonca ise istemeden yaptığını ifade etti.
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Birleşme partine günler kala takımlar dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Bir hafta daha adada kalmak ve hayallerini devam ettirmek isteyen yarışmacılar ilk etapta avantaj oyununda karşı karşıya geldi.
Gönüllüler takımı, Reşat'ın aldığı sayı ile skoru 8-6 yaptı ve rahat bir nefes aldı. Sıkı mücadele sonrası Survivor'da 10-7 skorla dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler oldu. Dokunulmazlık sembolünü ise Acun Ilıcalı Reşat'a verdi.
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MARKET ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ada şartları için kritik önem taşıyan market oyununda yarışmacılar dokunulmazlık öncesi mücadele verdi. Oyun öncesi ödül tereyağı, salça, makarna, kuru soğanın olduğu erzak olarak açıklandı. Ünlüler ile Gönüllüler arasında kıyasıya mücadele sonrası gönüllüler rakibi arasındaki farkı açtı.
Günün sonunda 10-7 skorla market oyununu kazanan takım ise gönüllüler oldu. Böylece gönüllüler hem dokunulmazlık hem de ödülün sahibi olarak geceye damga vurdu.