Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Acun Ilıcalı'dan şok açıklama... İşte 5 Haziran Survivor eleme adayı!
Survivor'da eleme adayı cumartesi akşamı belli oldu. Aylardır Dominik Cumhuriyeti'de mücadele veren yarışmacılar Survivor'ın 5 Haziran tarihli 111. bölümünde bireysel dokunulmazlık için ilk defa karşı karşıya geldi. Haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım yarışmacılarına göz açtırmayan Poyraz dokunulmazlığı kazanan isim oldu. Gecenin sonunda bir isim eleme potasına girerken; Acun Ilıcalı konseyde Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe'nin aileleri ile ilgili sıradışı durumun yaşandığını gündeme getirdi. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte, 5 Haziran Survivor son bölümün özeti.
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Survivor 2021 Tv8 ekranlarında dokunulmazlık mücadelesi ile izleyici karşısına çıktı. Adaların birleşmesi ile ilk kez bireysel dokunulmazlık oyununun oynandığı gecede, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları zorlu parkurda elinden gelen mücadeleyi verdi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mutlu sona ulaşan Poyraz parkurun galibi olurken, eleme adayı olarak Aleyna'nın ismini verdi.
Heyecanlı anların yaşandığı bölümde ada konseyinde Acun Ilıcalı Ayşe ve Aleyna'nın ailelerinin tartışma yaşadığını söyledi. Aleyna'nın annesinin yarışmayı bırakması için kendilerini sürekli aradıklarını açıklayan Ilıcalı, pazar akşamı Aleyna ve Ayşe'ye aileleri ile görüşme fırsatı vereceklerini dile getirdi.
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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Son sekize kalan isimler arasında, 5 Haziran Cumartesi Survivor'da ilk bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununda rakiplerini yenen Poyraz, haftanın ilk eleme adayını açıkladı. Poyraz kendi takımından bir kişiyi aday göstermeyeceğini belirterek Aleyna'nın ismini verdi. Böylece bu hafta ilk eleme adayı Aleyna Kalaycıoğlu oldu.
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Survivor'da değişen eleme sistemine göre üç bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında üç eleme adayı çıkacak. Bu eleme adayları, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim tarafından söylenecek. Survivor'da diğer eleme adayları pazar ve salı gecesi kesinleşecek.
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BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bireysel dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, parkurda bu kez kendileri için mücadele verdi. Zamana karşı oynanan oyunda yarı finale kalan isimler Poyraz, Batuhan, Steven ve İsmail oldu. Yarı finalde ise bu kez bu isimler gecenin son turunu kazanmak için parkurda canını dişine taktı.
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Zorlu anların yaşandığı oyunda final turunda ise Batuhan ve Poyraz eşleşti. Finalde Batuhan'ı 5-0 yenen Poyraz, mutlu sona ulaşacak haftanın dokunulmazlık ödülünü kazanan yarışmacı oldu. Böylece Poyraz, eleme adayını belirleme hakkı elde etti.
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AYŞE VE ALEYNA'NIN AİLELERİ ARASINDA GERGİNLİK
Ada konseyinde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı yarışmacıların aileleri ile ilgili bir konuyu gündeme getirdi. Ilıcalı, Ayşe ve Aleyna'nın ailelerinin sosyal medyada gerilim yaşadıklarını söyledi. Diğer yandan Acun Ilıcalı, Aleyna'nın annesinin kızının yarışmadan çekilmesini istediğini belirtti.
Acun Ilıcalı pazar günü Ayşe ve Aleyna'nın aileleri ile görüşeceklerini söyledi.