Televizyon Haber Giriş: 06 Haziran 2021 - 02:59 | 06 Haziran 2021 - 11:52

Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Acun Ilıcalı'dan şok açıklama... İşte 5 Haziran Survivor eleme adayı!

Survivor'da eleme adayı cumartesi akşamı belli oldu. Aylardır Dominik Cumhuriyeti'de mücadele veren yarışmacılar Survivor'ın 5 Haziran tarihli 111. bölümünde bireysel dokunulmazlık için ilk defa karşı karşıya geldi. Haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım yarışmacılarına göz açtırmayan Poyraz dokunulmazlığı kazanan isim oldu. Gecenin sonunda bir isim eleme potasına girerken; Acun Ilıcalı konseyde Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe'nin aileleri ile ilgili sıradışı durumun yaşandığını gündeme getirdi. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte, 5 Haziran Survivor son bölümün özeti.