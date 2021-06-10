Survivor'da dün gece eleme adayı kim oldu, araba ödülünü hangi isim kazandı? 9 Haziran Survivor eleme adayı
Survivor eleme adayı çarşamba akşamı netlik kazandı. Araba ödülü ve dokunulmazlık oyunu ile ekranlara gelen Survivor 2021'in 9 Haziran tarihli 115. bölümünde heyecan dolu mücadelelerin ardından haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık ödülünün galibi olan Poyraz'ın eleme adayını belirlediği gecede araba ödülüne kavuşan isim Dora oldu. Büyük finale doğru geri sayım başlarken Dominik Cumhuriyeti'nde yaşanan dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu, araba ödülünü kim kazandı? İşte 9 Haziran Survivor 1. eleme adayı ve son bölümde yaşananlar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Survivor 2021 dokunulmazlık ve ödül oyunu heyecanı çarşamba akşamı yaşandı. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye'de kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ilk etapta araba ödülünde ter döktü. Yarışmacıların arkadaşlarından gelen cevaplar üzerine oynanan araba ödülünü Dora kazanırken, dokunulmazlık oyununun galibi de gecenin sonunda Poyraz oldu. Poyraz haftanın ilk eleme adayı olarak Batuhan'ın ismini verdi.
2
SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'ın son bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan Poyraz eleme konseyinde ilginç açıklamalarda bulundu. Poyraz, kendi takımından aday göstereceğini ancak düşündükten sonra bu karardan vazgeçtiğini belirtti. Acun Ilıcalı'nın kararını sorması üzerine Poyraz eleme adayı olarak Batuhan'ın ismini söyledi. Böylece haftanın eleme potasına giren ilk isim Batuhan oldu.
3
Survivor'da perşembe ve cumartesi günleri de oynanacak dokunulmazlık oyunlarının ardından iki isim daha eleme potasına girecek. Elenen isim ise Survivor'da 13 Haziran Pazar gecesi belli olacak.
4
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye 2021'de dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi. Heyecan seviyesi yükselen yarışmada yarışmacılar, parkurda adeta kan ter içinde savaştı. Yarışmacılar kendisini garanti almak için ciddi çaba sarf ederken kadın ve erkeklerin aynı parkurda karşı karşıya gelmesi nefesleri kesti.
5
Zorlu final mücadelesinde ise rakiplerine göz açtırmayan Poyraz gecenin performansına damga vurdu. İsmail, Batuhan, Dora, Berkay ve Ayşe'yi saf dışı bırakan Poyraz dokunulmazlık oyununun sahibi oldu. Böylece Poyraz eleme adayını belirleme hakkı elde etti.
6
ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor 2021'de yarışmacılar dokunulmazlık oyunundan önce araba ödülü için karşı karşıya geldi. Bu sezonun ilk araba oyununda kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, sorulan sorulara arkadaşlarının ne cevap verdiğini tahmin etmeye çalıştı.
Eğlenceli anların ekranlara geldiği oyunda sorulan soruların yanıtlarını en çok ve en doğru şekilde tahmin eden isim gecenin sonunda araba ödülünü kazandı. Dora diğer yarışmacılardan daha fazla doğru yanıt vererek Survivor'da araba ödülünü alan yarışmacı oldu. Ödülü kazanan Dora büyük sevinç yaşadı.