Survivor'da dün gece eleme adayı kim oldu, araba ödülünü hangi isim kazandı? 9 Haziran Survivor eleme adayı

ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI? Survivor 2021'de yarışmacılar dokunulmazlık oyunundan önce araba ödülü için karşı karşıya geldi. Bu sezonun ilk araba oyununda kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, sorulan sorulara arkadaşlarının ne cevap verdiğini tahmin etmeye çalıştı.



Eğlenceli anların ekranlara geldiği oyunda sorulan soruların yanıtlarını en çok ve en doğru şekilde tahmin eden isim gecenin sonunda araba ödülünü kazandı. Dora diğer yarışmacılardan daha fazla doğru yanıt vererek Survivor'da araba ödülünü alan yarışmacı oldu. Ödülü kazanan Dora büyük sevinç yaşadı.