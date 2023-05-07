NEFİSE VE ERTUĞ ARASINDA TARTIŞMA

Oylama sonuçlarının açıklanmasının ardından Ertuğ ve Nefise arasında tansiyon yükseldi. Ertuğ konseyde Nefise'nin arkasından kötü konuşmadığını söylerken söz alan Nefise "Aramızda bir tartışma var. Benim suratıma gelip övgü yağdırıp, arkadan dönüp 'ağzına iki tane çarparım arabama binip giderim' lafı bana ağır geldi. Benim arkamdan bunu söylemiş" dedi.



Bunun üzerine söz alan Ertuğ mağdur olmadığını belirterek, "O laf şöyleydi; Biz Halil'le konuşurken yine kavga olmuştu sözler edilmişti. Ben de demiştim ki 'biri bana bunu söylese ağzına çarpar giderim' dedim. Vurmak fiziksel birşey değil, bu bir değiştir. Ama o laf taşınmış ona, o da başka bir şekilde anlamış, özür diliyorum" dedi. İkili arasında geçen sözlü tartışma kısa süre sonra Acun Ilıcalı'nın araya gitmesiyle sona erdi.