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Survivor'da 'ağzına çarparım' tartışması! 6 Mayıs 2023 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte haftanın performans birincisi ve potadaki 1. isim!

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#Survivor Eleme Adayı#Survivor Dokunulmazlık Oyunu#6 Mayıs Survivor Son Bölüm
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 02:39

Survivor eleme adayının belli olduğu 6 Mayıs akşamı dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Haftanın 1. dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar Survivor'ın 6 Mayıs tarihli 91. bölümünde parkurda karşı karşıya geldi. Kazanan takımın akşam yemeği ödülünden de yararlanacağı Survivor dokunulmazlık oyununda mavi takım kazanarak üst üste beşinci kez galip gelmenin sevincini yaşadı. Gecenin sonunda gerçekleşen ada konseyinde ise Survivor performans birincisi Nefise oldu ve bir isim Survivor eleme potasına gitti. Öte yandan konseyde Nefise ve Ertuğ arasında tansiyon yükseldi. Peki, dün Survivor eleme potasına kim gitti? Son bölümde Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, Survivor 1. eleme adayı ve yaşananlar.

1/5Survivorda ağzına çarparım tartışması 6 Mayıs 2023 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı İşte haftanın performans birincisi ve potadaki 1. isim

Survivor 1. eleme adayı ve dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı dün gece netlik kazandı. TV8 ekranlarında sevenleri ile buluşan Survivor Türkiye'nin 6 Mayıs tarihli son bölümünde, ünlüler ve gönüllüler takımı akşam yemeği ödüllü dokunulmazlık oyununu kazanmak için elinden gelen mücadeleyi verdi. Nefeslerin kesildiği oyunda mavi takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Oyun öncesinde ise Survivor haftanın takımları belli oldu. Ada konseyinde yapılan oylama sonucu Survivor 1. eleme adayı Ertuğ seçildi.

2/5SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlık mücadelelerinin giderek ön plana çıktığı Survivor'da eleme adayı için yarışmacılar ada konseyine gitti. Kırmızı takım beşinci kez dokunulmazlığı kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, performans birincisi de Nefise oldu. Yarışmacılar Nefise hariç diğer yarışmacılar için oylarını verdi. Kırmızı takımda yapılan oylama sonuçlarına göre en fazla oyu alan isim Ertuğ oldu.

3/5NEFİSE VE ERTUĞ ARASINDA TARTIŞMA

NEFİSE VE ERTUĞ ARASINDA TARTIŞMA

Oylama sonuçlarının açıklanmasının ardından Ertuğ ve Nefise arasında tansiyon yükseldi. Ertuğ konseyde Nefise'nin arkasından kötü konuşmadığını söylerken söz alan Nefise "Aramızda bir tartışma var. Benim suratıma gelip övgü yağdırıp, arkadan dönüp 'ağzına iki tane çarparım arabama binip giderim' lafı bana ağır geldi. Benim arkamdan bunu söylemiş" dedi.

Bunun üzerine söz alan Ertuğ mağdur olmadığını belirterek, "O laf şöyleydi; Biz Halil'le konuşurken yine kavga olmuştu sözler edilmişti. Ben de demiştim ki 'biri bana bunu söylese ağzına çarpar giderim' dedim. Vurmak fiziksel birşey değil, bu bir değiştir. Ama o laf taşınmış ona, o da başka bir şekilde anlamış, özür diliyorum" dedi. İkili arasında geçen sözlü tartışma kısa süre sonra Acun Ilıcalı'nın araya gitmesiyle sona erdi.

4/5SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da yarışmacılar 1.dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Oyun öncesi kazanan yarışmacıların akşam yemeği hakkı elde edeceği açıklandı. Nefes kesen karşılaşma sonunda 1-1 mavi ve kırmızı takım kazandı. İki turda eşitlik sağlanmasından dolayı oyun bu kez en iyilere kaldı.

5/5Survivorda ağzına çarparım tartışması 6 Mayıs 2023 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı İşte haftanın performans birincisi ve potadaki 1. isim

Bayrak yarışında ise son atışı alan mavi takım Survivor 1. dokunulmazlık oyununu kazandı. Böylece Survivor'da mavi takım beş kez arka arkaya dokunulmazlığı sahibi oldu.

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