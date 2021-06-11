Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Haziran Survivor eleme adayı belli oldu

Survivor 2021'de eleme adayı ve dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dominik Cumhuriyeti'den şampiyonluk için yarışan kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ikinci dokunulmazlık oyununu almak için ciddi çaba gösterdi. Bir hafta daha adada kalmak isteyen yarışmacıların parkurdaki mücadelesi sırasında gerginlik de eksik olmadı. Dokunulmazlığı kazanan Berkay Survivor eleme adayı olarak Aleyna'nın ismini verdi. Diğer yandan Berkay'ın dokunulmazlık oyununu kazanması ise kırmızı takım Türk Milli takımın EURO 2020 açılış maçını izleme hakkı elde etti.