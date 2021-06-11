Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Haziran Survivor eleme adayı belli oldu
Survivor eleme adayı kim oldu sorusu perşembe gecesi yanıt buldu. Adım adım büyük finale yaklaşan Survivor 2021'in 10 Haziran tarihli 116. bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Kıran kırana mücadelenin ekranlara geldiği gecede Berkay ipi göğüsleyerek Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununu kazanırken, takımını da ödüle kavuşturdu. Ada konseyinde Berkay'ın kendi takımından bir ismi eleme potasına göndermesi yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Peki, Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? İşte, 10 Haziran Survivor eleme adayı ve son bölümde yaşananlar.
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Survivor 2021'de eleme adayı ve dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dominik Cumhuriyeti'den şampiyonluk için yarışan kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ikinci dokunulmazlık oyununu almak için ciddi çaba gösterdi. Bir hafta daha adada kalmak isteyen yarışmacıların parkurdaki mücadelesi sırasında gerginlik de eksik olmadı. Dokunulmazlığı kazanan Berkay Survivor eleme adayı olarak Aleyna'nın ismini verdi. Diğer yandan Berkay'ın dokunulmazlık oyununu kazanması ise kırmızı takım Türk Milli takımın EURO 2020 açılış maçını izleme hakkı elde etti.
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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'un ekranlara gelen son bölümünde kritik dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi gerçekleşti. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan Berkay, bireysel hissettiğini vurgulayarak kendi takımından bir ismi eleme adayı olarak seçeceğini söyledi. "Final dörtlüsünde göremediğim isimler var" diyen Berkay'ın belirlediği isim Aleyna oldu.
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Aleyna Survivor'da ikinci eleme adayı olarak potaya giderken, bu duruma da tepki gecikmedi. Aleyna aday olmasının ardından yaptığı açıklamada Berkay'ın söylediklerini Poyraz'ın sözlerine benzeterek kırmızı takımda gerginliğe neden oldu. Survivor'da haftanın elemesi pazar gecesi yaşanacak.
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da bu akşam ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu, heyecan dolu anlara sahne oldu. Parkurda denge engellerini geçerek finalde ilk defa karşılaşacakları bir puzzle'ı çözmeleri gereken yarışmacılar elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Zamana karşı oynanan turda yarı finale kalan isimler Aleyna, Berkay ve Batuhan oldu.
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Oyunun son etabında ise Berkay Aleyna'yı 3-1 ile geçip Batuhan'ın finaldeki rakibi oldu. Finalde Batuhan'ı 5-1 yenen Berkay, dokunulmazlığı kazanan isim oldu.