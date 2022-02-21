Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2022 All Star Yasin hakkında bilgiler

Adanın renkli kişiliklerinden olan Yasin, Son olarak Sürgün Adası'na yollanan Yasin, orada da neredeyse kulübeyi yakıyordu. Bu hafta Sürgün Adası'ndan elenmeden geri dönmeyi başarırsa, Yasin'in nasıl bir tavır alacağı izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Yasin hakkında merak edilenler...
21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da dünyaya gelen ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra, çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı.
Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı. İlk olarak MasterChef 2019 sezonuyla adını duyuran Yasin Obuz daha sonra Survivor 2020’ye de katılmış ve zorlu yarışmada uzun süre kalmayı başarmıştı.