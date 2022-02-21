Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2022 All Star Yasin hakkında bilgiler

SURVİVOR YASİN OBUZ KİMDİR?

21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da dünyaya gelen ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra, çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı.