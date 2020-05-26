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Haber Giriş: 26 Mayıs 2020 - 08:07,

Survivor tarihinde bir ilk! Önce canlı yarışma sonra dünya rekoru... Survivor Bayram Özel'de neler oldu?

Ünlüler takımında 4, Gönüllüler takımında ise 7 yarışmacının kıyasıya mücadele ettiği Survivor 2020, Bayramın 2. günü de özel bir bölümle ekranlara geldi. Daha önce Survivor tarihinde bir ilkin yaşanacağını açıklayan Acun Ilıcalı, bu kez yarışmayı canlı yayında gerçekleştirdi. Yarışın ardından her iki takım da muhteşem bir açık hava partisi ile günü taçlandırdı. Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından yaptığı canlı yayın ise 3 milyon izleyiciye ulaşarak, 2 milyonluk dünya rekorunu kırdı!

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1SURVIVORDA NELER OLDU
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SURVIVOR'DA NELER OLDU?

Ramazan Bayramı'na özel bölümlerle yayınlanan Survivor 2020 ünlüler takımı ve gönüllüler takımı Dominik Cumhuriyeti'nden canlı yayınla Türkiye'ye bağlandılar. Canlı gerçekleşen yarışma öncesi Acun Ilıcalı, Instagram hesabından takipçilerine sorular yöneltti. Yarışmacılar ise gelen yanıtların yüzdesini tahmin etmeye çalıştı. Yarışma sırasında ilginç anlar yaşandı.

2CEMAL CANDAN SAHTE HESAP İTİRAFI
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CEMAL CAN'DAN SAHTE HESAP İTİRAFI

Cemal Can Seven, Acun Ilıcalı'nın "Sahte hesabınız var mı?" sorusuna verdiği yanıt ile şaşırttı. '5 tane sahte hesabım var' diyen Cemal Can, gerekçesini de açıkladı.

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"5 tane sahte hesabım var. Beni engelleyen insanları farklı hesaplardan takip ediyorum. Mesela, Gülşen beni engellemişti. Neden engellediğini bilmiyorum normal hesabımdan. Çünkü çok onu sevdiğime dair yorumlar yazıyordum. Galiba benden biraz daraldı, o yüzden engelledi. Ben de onun profiline bakmak için onu fake hesaptan takip ediyorum. Bunu burada ilk defa açıklamış oldum."

42021DE SURVIVOR ALLSTAR OLACAK MI
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2021'DE SURVIVOR ALLSTAR OLACAK MI?

Yarışmada en çok ilgi gören yarışma 'Seneye Survivor All Star olsun mı?' sorusuydu. 5,5 milyon kişinin oy kullandığı soruya %69 'evet' yanıtını verdi.

5BERKAN BİRİNCİ
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BERKAN BİRİNCİ!

Canlı gerçekleşen yarışmada sorulara en çok doğru cevabı veren kişi gönüllüler takımından Berkan oldu. Acun Ilıcalı 'Bu inanılmaz bir başarı. Halkın bağrından kopup gelmişsin, onları çok iyi tanıyorsun' dedi.

63 MİLYON İZLENME İLE DÜNYA REKORUNU KIRDI
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3 MİLYON İZLENME İLE DÜNYA REKORUNU KIRDI

Yarışmanın ardından Acun Ilıcalı’nın Instagram hesabından canlı yayın rekor denemesi yapıldı.3 milyon izleyiciye ulaşan ekip, 2 milyonluk izleyici rekorunu kırdı ve dünyada bir ilke imza attı.

7NİSADAN AĞLATAN HEDİYE
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NİSA'DAN AĞLATAN HEDİYE

Yarışmanın ardından ekip açık hava partisine geçti. Kutlamaya damga vuran Nisa'nın yakın dostu Cemal Can için yaptığı doğum günü hediyesi oldu. Nisa'nın kendisini resmettiğini gören Cemal Can "Muhteşem bir 25. yaş kutlaması oldu. Ömrümün sonuna kadar unutmayacağım" dedi.

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