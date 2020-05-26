Survivor tarihinde bir ilk! Önce canlı yarışma sonra dünya rekoru... Survivor Bayram Özel'de neler oldu?

"5 tane sahte hesabım var. Beni engelleyen insanları farklı hesaplardan takip ediyorum. Mesela, Gülşen beni engellemişti. Neden engellediğini bilmiyorum normal hesabımdan. Çünkü çok onu sevdiğime dair yorumlar yazıyordum. Galiba benden biraz daraldı, o yüzden engelledi. Ben de onun profiline bakmak için onu fake hesaptan takip ediyorum. Bunu burada ilk defa açıklamış oldum."