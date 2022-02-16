Survivor Sude Burcu kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Sude ile Mert diyaloğu dikkat çekti!

Survivor 2022 kadrosunun dikkat çeken isimlerinden olan Sude Burcu, gündem olmaya devam ediyor. Son olarak adı Mert ile anılan Sude, Sevgililer Günü sürprizi ile yeniden gündemde yer aldı. Mert Öcal'ın Sude'ye çiçek vermesi, Nisa cephesinde tepkiye neden oldu. Nisa'nın arkadaşı ile aşk yaşadığı iddia edilen Mert Öcal ile Sude arasında neler yaşanacağı merak konusu olmaya devam ediyor.
11 Mayıs 1996 İzmir doğumlu Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni, 2 kız kardeşi de Sude gibi tekvandocu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sude, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor.
2 kez Avrupa 3.’lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var. Fiziksel özellikleri ile dikkat çeken Survivor Sude 1.66 boyunda ve 57 kilogram ağırlığında. Tekvandocu olan Sude Burcu, 2019 yılında yayınlanan Survivor yarışmasında yer almıştı.