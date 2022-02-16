Survivor Sude Burcu kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Sude ile Mert diyaloğu dikkat çekti!

Survivor 2022 kadrosunun dikkat çeken isimlerinden olan Sude Burcu, gündem olmaya devam ediyor. Son olarak adı Mert ile anılan Sude, Sevgililer Günü sürprizi ile yeniden gündemde yer aldı. Mert Öcal'ın Sude'ye çiçek vermesi, Nisa cephesinde tepkiye neden oldu. Nisa'nın arkadaşı ile aşk yaşadığı iddia edilen Mert Öcal ile Sude arasında neler yaşanacağı merak konusu olmaya devam ediyor.