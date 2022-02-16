Survivor Sude Burcu kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Sude ile Mert diyaloğu dikkat çekti!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Dünyayı tedirgin eden açıklama Haber vermeden işgal edebilirDünyayı tedirgin eden açıklama! 'Haber vermeden işgal edebilir'#NATO
Kritik karar yarın Merkez Bankası ne yapacakKritik karar yarın! Merkez Bankası ne yapacak?#MERKEZ Bankası
Akılalmaz hata... Altın madalya kaçınca spiker çok şaşırdı Beyni mi donduAkılalmaz hata... Altın madalya kaçınca spiker çok şaşırdı! 'Beyni mi dondu!'#Pekin 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1-2 ay içinde rafların nasıl düzeldiğini göreceğizCumhurbaşkanı Erdoğan: 1-2 ay içinde rafların nasıl düzeldiğini göreceğiz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son dakika... Bakan Bilginden maaş düzenlemesi mesajı 3600 ek göstergede önemli gelişme..Son dakika... Bakan Bilgin'den maaş düzenlemesi mesajı! 3600 ek göstergede önemli gelişme..#Vedat Bilgin
Kar yağışı yurda dönüyor Hafta sonuna dikkat: Meteoroloji illeri sıraladıKar yağışı yurda dönüyor! Hafta sonuna dikkat: Meteoroloji illeri sıraladı#Kar
Çebiden Sancaka Şenol Güneş tepkisi Montella Trabzonspora, Balotelli Juventusa...Çebi'den Sancak'a Şenol Güneş tepkisi! 'Montella Trabzonspor'a, Balotelli Juventus'a...'#Beşiktaş
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’#Sağlık
Talep yağdı... Önemli uyarı Gözle anlaşılmıyor... Özel cihazlarla tespit ediliyorTalep yağdı... Önemli uyarı! Gözle anlaşılmıyor... Özel cihazlarla tespit ediliyor#Pırlanta
Halyna Hutchinsin ailesi, Alec Baldwine dava açtıHalyna Hutchins'in ailesi, Alec Baldwin'e dava açtı#Alec Baldwin
2 yıldan beri kayıp olan kız çocuğu gizli bölmede bulundu2 yıldan beri kayıp olan kız çocuğu gizli bölmede bulundu#New York
4 aylık hamile Hazalı vahşice katleden caniden skandal sözler4 aylık hamile Hazal'ı vahşice katleden caniden skandal sözler!#Balıkesir
Çiçekçi Sabuncakis’e tazminat şokuÇiçekçi Sabuncakis’e tazminat şoku#Çiçekçi Sabuncakis
Zenginlere özenip mağazalardan kıyafet çalardı: Yaşadığı kısacık aşkı paranın kapısını açtıZenginlere özenip mağazalardan kıyafet çalardı: Yaşadığı kısacık aşkı "paranın" kapısını açtı#Julia Fox
Sonradan utanmasınlar diye kurşun ağırlık dikiyorlarSonradan utanmasınlar diye kurşun ağırlık dikiyorlar#İngiliz Kraliyet Ailesi
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Survivor Sude Burcu kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Sude ile Mert diyaloğu dikkat çekti!

#Survivor Sude#Survivor Sude Burcu Kimdir#Survivor Sude İle Mert

Survivor 2022 All Star'ın en çok konuşulan isimleri olan Sude ve Mert izleyici tarafından merak konusu oldu. Sude ile birlikte olduğu iddiaları hızla yayılırken, Mert'in Sevgililer Günün'nde Sude'ye çiçek vermesi dikkat çekti. Bunun ardından yeni bölüme Nisa ve Sude tartışması devam ediyor. Peki, adından sıkça söz ettiren Survivor Sude Burcu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Sude hakkında merak edilenler...

1/3Survivor Sude Burcu kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor Sude ile Mert diyaloğu dikkat çekti

Survivor 2022 kadrosunun dikkat çeken isimlerinden olan Sude Burcu, gündem olmaya devam ediyor. Son olarak adı Mert ile anılan Sude, Sevgililer Günü sürprizi ile yeniden gündemde yer aldı. Mert Öcal'ın Sude'ye çiçek vermesi, Nisa cephesinde tepkiye neden oldu. Nisa'nın arkadaşı ile aşk yaşadığı iddia edilen Mert Öcal ile Sude arasında neler yaşanacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

2/3SURVİVOR SUDE BURCU KİMDİR

SURVİVOR SUDE BURCU KİMDİR?

11 Mayıs 1996 İzmir doğumlu Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni, 2 kız kardeşi de Sude gibi tekvandocu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sude, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor.

3/3Survivor Sude Burcu kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor Sude ile Mert diyaloğu dikkat çekti

2 kez Avrupa 3.’lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var. Fiziksel özellikleri ile dikkat çeken Survivor Sude 1.66 boyunda ve 57 kilogram ağırlığında. Tekvandocu olan Sude Burcu, 2019 yılında yayınlanan Survivor yarışmasında yer almıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Survivor Sude#Survivor Sude Burcu Kimdir#Survivor Sude İle Mert