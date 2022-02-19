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Survivor Sercan kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Survivor 2022 All Star Sercan Yıldırım hakkında bilgiler

#Survivor Sercan Yıldırım#Survivor Sercan Kimdir#Survivor 2022 All Star

Survivor 2022 All Star'ın konuşulan isimlerinden biri olan Sercan Yıldırım son yaşananlarda yeniden gündem oldu. Survivor yeni bölümün tanıtımında dokunulmazlık oyunu için Futbol maçı yapıldığı görülürken Sercan Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki diyalog dikkat çekti. Peki, Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Sercan Yıldırım hakkında merak edilenler...

1/3Survivor Sercan kimdir, kaç yaşında, eşi kim Survivor 2022 All Star Sercan Yıldırım hakkında bilgiler

Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ederken oyunlarda sıra futbola geldi. Attığı gol sonrası sevinç yaşayan Sercan Yıldırım, tribünlere dönerek bir hareket yaptı. Sevinç sonrası Sercan'a bağıran Acun Ilıcalı, yarışmacıyı hareketinden dolayı sarı kart ile cezalandırdı. Bu diyalog sonrası Sercan Yıldırım izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

2/3SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR

SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.

Sercan Yıldrım son olarak Fatih Karagümrük takimina transfer oldu. 1,82 boyunda olan Sercan Yıldırım Forvet ve kanat mevkiilerinde oynuyor.

3/3Survivor Sercan kimdir, kaç yaşında, eşi kim Survivor 2022 All Star Sercan Yıldırım hakkında bilgiler

Sercan Yıldırım geçtiğimiz yıl yoğa eğitmenliği yapan Nihan Yönel ile dünyaevine girdi.

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