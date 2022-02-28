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Survivor Sema yarışmayı mı bırakıyor, ayrılacak mı? Survivor yeni bölüm fragmanı soru işareti bıraktı

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Survivor yeni bölüm fragmanı ardından Sema Aydemir’in akıbeti merak konusu. Parkur esnasında kolunun ağrıması nedeniyle zor anlar yaşayan Sema’nın konseydeki sözleri kafalarda soru işareti bıraktı. Kararlar aldığını ifade eden yarışmacının ne karar verdiği Survivor'ın 28 Şubat akşamı yayınlanacak bölümünde belli olacak. Peki, Survivor Sema yarışmayı mı bırakıyor, ayrılacak mı?

1/3Survivor Sema yarışmayı mı bırakıyor, ayrılacak mı Survivor yeni bölüm fragmanı soru işareti bıraktı

Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Sema'nın ada konseyinde yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Kardeşiyle gergin diyalogları yarışma takipçilerinin gözünden kaçmayan Sema, “Yarın öbür gün başka şeyler olacak. Bu başka şeyleri benim kaldıracak gücüm yok. Yani kararlarım var, bunlarla ilgili." ifadelerini kullandı.

2/3Survivor Sema yarışmayı mı bırakıyor, ayrılacak mı Survivor yeni bölüm fragmanı soru işareti bıraktı

Sema’nın sözleri ardından yarışmacı arkadaşı Atakan’ın “Sen şimdi nedenin Sema?” çıkışı soru işaretlerini çoğalttı. Görüntüler ardından Sema'nın yarışmaya devam edip etmeyeceği konuşuluyor.

3/3SEMA AYDEMİR HAKKINDA

SEMA AYDEMİR HAKKINDA

17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da doğan Sema Aydemir, atletizmdeki başarısıyla Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil etmiş ve adından söz ettirmiştir. Sema Aydemir geçmiş yıllarda heptatlon alanında yarıştı.

Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400m bayrak yarışında yarışmaya hak kazandı. 400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etti.

Kendisi gibi atletizm camiasından olan Olimpiyat Üçüncüsü Milli Atlet Eşref Apak ile evlenen ve bu evliliğinden bir çocuğu olan Sema Aydemir, 2016 yılında eşinden boşandı.

2017 Survivor'ın ünlüler kadrosunda da yer alan Sema Aydemir, Survivor 2018 All Star yarışmasında Ünlüler takımının iddialı yarışmacıları arasında yer alıyor.

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