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Survivor Sema kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Semra Aydemir hakkında bilgiler

#Survivor Sema#Semra Aydemir#Survivor 2022

Survivor Sema merak edilen isimler arasında bulunuyor. Survivor 2022 yarışmacıları arasında yer alan Sema Aydemir daha önce iki defa yarışmaya katılmıştı. Peki, Survivor Sema kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hakkında merak edilenler

1/3Survivor Sema kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor Semra Aydemir hakkında bilgiler

Survivor Sema’nın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Sema Aydemir bu yıl Survivor’da ünlüler takımı yarışmacıları arasında bulunuyor. Sema Aydemir’in ikizi Seda Ocak ise gönüllüler takımı kadrosunda bulunuyor.

2/3SURVİVOR SEMA KİMDİR

SURVİVOR SEMA KİMDİR?

Survivor Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da doğdu. 3 kız kardeşi olan Sema Aydemir'in ikizi Seda Ocak da bu kız aynı yarışmada olacak. 1.70 boyunda olan iddialı yarışmacının kilosu ise 63'tür.

Survivor 2017 ve Survivor 2018 All Star'da mücadele veren Sema Aydemir, olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmiş başarılı bir atlettir.

3/3Survivor Sema kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor Semra Aydemir hakkında bilgiler

2012 Londra Olimpiyatları'nda 4x400 metre bayrak yarışına çıkan Sema Aydemir; Pınar Saka, Birsen Bekgöz, Meliz Redif birlikte mücadele vermiştir. Sema Aydemir, Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile evlenmiş ve 2016 yılında boşanmıştır. Bu evlilikten Ali isminde bir çocuğu vardır.

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#Survivor Sema#Semra Aydemir#Survivor 2022