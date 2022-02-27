Survivor Sema Aydemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star yarışmacısı Sema Aydemir'in hayatı ve biyografisi

Survivor Sema kimdir? sorusu izleyenler tarafından merak konusu oldu. Bu sezon Survivor All Star ünlüler takımında mücadele veren Sema Aydemir, performansları ile dikkat çekmeye devam ediyor. İkizi Seda Ocak ise gönüllüler takımı kadrosunda yer alan Sema Aydemir, kardeşi ile olan yarışlarda özellikle izleyenleri ekrana kilitliyor.