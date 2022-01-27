Survivor Sema, Adem ve Aycan gelecek mi, ne zaman gelecek? Acun Ilıcalı konseyde açıkladı: Yedek yarışmacılar geliyor

Survivor All Star'da yer alan ünlüler takımı yarışmacıları Sema, Adem ve Aycan'ın yarışmaya dönüp dönmeyeceği netlik kazandı. Bir süredir oyunlarda bulunmayan üç isimle ilgili Acun Ilıcalı konseyinde yaptığı açıklamada Adem, Sema ve Aycan'ın sağlık sorunları nedeniyle yer almadığını söylemişti.



İzleyenler yarışmacıların akıbetine odaklanırken yeni açıklama geldi. Acun Ilıcalı dün gece toplanan ada konseyinde ekran başındakilere ve yarışmacılara müjdeli haberi vererek son yedek yarışmacılar ile birlikte Sema, Adem ve Aycan'ın perşembe günü adaya geri döneceğini duyurdu.