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Survivor Sema, Adem ve Aycan gelecek mi, ne zaman gelecek? Acun Ilıcalı konseyde açıkladı: Yedek yarışmacılar geliyor

#Survivor#Sema Aydemir#Acun Ilıcalı

Survivor Sema, Adem ve Aycan'ın yarışma akıbeti belli oldu. Çarşamba akşamı yayınlanan Survivor All Star'ın yeni bölümünde, yarışmada bir süredir bulunmayan Sema, Adem ve Aycan ile ilgili Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Ilıcalı 3 ismin yeni yedek yarışmacılar ile beraber adaya geleceğini duyurdu. Ünlüler takımında koronavirüs iddiası ile 3 yarışmacı bir haftadır oyunlarda yer almazken, yarışmacıların diskalifiye olup olmadığı da merak konusu olmuşu. Peki, Survivor Sema, Adem ve Aycan ne zaman geri gelecek? İşte, Acun Ilıcalı'nın o konuyla ilgili açıklamaları.

1/4Survivor Sema, Adem ve Aycan gelecek mi, ne zaman gelecek Acun Ilıcalı konseyde açıkladı: Yedek yarışmacılar geliyor

Survivor All Star'da yer alan ünlüler takımı yarışmacıları Sema, Adem ve Aycan'ın yarışmaya dönüp dönmeyeceği netlik kazandı. Bir süredir oyunlarda bulunmayan üç isimle ilgili Acun Ilıcalı konseyinde yaptığı açıklamada Adem, Sema ve Aycan'ın sağlık sorunları nedeniyle yer almadığını söylemişti.

İzleyenler yarışmacıların akıbetine odaklanırken yeni açıklama geldi. Acun Ilıcalı dün gece toplanan ada konseyinde ekran başındakilere ve yarışmacılara müjdeli haberi vererek son yedek yarışmacılar ile birlikte Sema, Adem ve Aycan'ın perşembe günü adaya geri döneceğini duyurdu.

2/4Survivor Sema, Adem ve Aycan ne zaman gelecek

Survivor Sema, Adem ve Aycan ne zaman gelecek?

Survivor 2022 All Star'ın yayınlanan son bölümünde ada konseyinde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı şunları söyledi;

Adem, Aycan ve Sema yarın takıma katılıyor. Bunun notunu verelim. Kampa gelecekler. Onun dışında da yarın son yedekler de dahil olacak. Ciddi bir sayı ile Survivor tam anlamıyla başlamış olacak.

3/4Survivor Sema, Adem ve Aycan gelecek mi, ne zaman gelecek Acun Ilıcalı konseyde açıkladı: Yedek yarışmacılar geliyor

Adem, Aycan ve Sema'nın koronavirüse yakalandıkları iddia edilmişti. 3 yarışmacının 7 günlük karantinaya alındığı ifade edilirken konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmamıştı. Survivor yarışmacılarından Adem, yarışmaya katılmadan önce bir operasyon geçirmiş ve ilk yarışmalarda oynanamamıştı.

4/4Survivor Sema, Adem ve Aycan gelecek mi, ne zaman gelecek Acun Ilıcalı konseyde açıkladı: Yedek yarışmacılar geliyor

Survivor yarışmasında geçtiğimiz bölümlerden beri olmayan yarışmacılar Adem, Aycan ve Sema'nın sakatlıktan mı yoksa koronavirüs dolayısıyla mı yarışmada olmadıkları, diskalifiye ihtimalini akıllara getirmişti.

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#Survivor#Sema Aydemir#Acun Ilıcalı