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Survivor Osman Can Ural kimdir? Survivor Osman Can'ın babasının hastalığı ne? Son bölümde duygusal anlar

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#Survivor Osman Can Ural Kimdir#Survivor Osman Canın Babası#Survivor Osman Can Nereli
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 00:05

Survivor Osman Can kimdir? sorusu ekran başındakilerin odaklandığı konulardan oldu. Büyük finale doğru heyecanı artan Survivor 2023'ün son bölümünde Acun Ilıcalı yarışmacılarla aileleri kavuşturdu. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Survivor Osman Can'ın ablası Sinem ile yaptığı diyalog ekranlara damga vurdu. Yarışmacı Osman Can Ural ablasına babasının hastalığının durumunu sorduğu dakikalarda gözyaşları sel oldu. Peki, Survivor Osman Can'ın babası hasta mı, hastalığı nedir? İşte, Survivor Osman Can'ın hayatı hakkında bilgiler...

1/3Survivor Osman Can Ural kimdir Survivor Osman Canın babasının hastalığı ne Son bölümde duygusal anlar

Survivor 2023'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da yarışmacılar aileleri ile buluşarak hasret giderdi. Gecenin en çok konuşulan buluşmalarından olan Osman Can'ın ablasıyla yaptığı konuşma dikkat çekti. Ablasına babasının durumunu soran Osman Can, kemoterapisinin devam ettiği yanıtını aldı. Survivor gönüllüler takımında yer alan Osman Can Ural'ın babasının hastalığı hakkında bir açıklama yer almıyor.

2/3SURVİVOR OSMAN CAN KİMDİR

SURVİVOR OSMAN CAN KİMDİR?

Survivor Osman Can, Acun Ilıcalı'nın çekim ve set ekibinde yer alıyordu. Ancak Survivor yeni sezonda gönüllüler kadrosuna dahil oldu.

Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Osman Can, geçmişte futbolla da ilgilenmiştir. 1994 doğumlu genç yarışmacı birleşme partisindeki futbol maçında dikkat çekmişti.Osman Can Ural, Survivor 2023 öncesi sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, "Gerçekleştireceğim bu hayalimde yanımda olup, bana destek olacak herkese şimdiden çok teşekkürler. Sakatlıksız, kazasız mükemmel bir sezon olması dileğiyle…" ifadelerine yer verdi.

3/3SURVİVOR OSMAN CANIN BABASI HASTA MI

SURVİVOR OSMAN CAN'IN BABASI HASTA MI?

Survivor'ın son bölümünde yaşanan buluşmada Osman Can ablasına babasını sordu. Babamın hastalığı nasıl? sorusunu soran Osman Can'a ablası "İyi kemoterapisi vardı. Annem gelemedi." yanıtını verdi.

Ancak Osman Can'ın babasının hastalığı hakkında bir bilgi bulunmuyor.

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