Survivor Osman Can Ural kimdir? Survivor Osman Can'ın babasının hastalığı ne? Son bölümde duygusal anlar

SURVİVOR OSMAN CAN KİMDİR?

Survivor Osman Can, Acun Ilıcalı'nın çekim ve set ekibinde yer alıyordu. Ancak Survivor yeni sezonda gönüllüler kadrosuna dahil oldu.



Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Osman Can, geçmişte futbolla da ilgilenmiştir. 1994 doğumlu genç yarışmacı birleşme partisindeki futbol maçında dikkat çekmişti.Osman Can Ural, Survivor 2023 öncesi sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, "Gerçekleştireceğim bu hayalimde yanımda olup, bana destek olacak herkese şimdiden çok teşekkürler. Sakatlıksız, kazasız mükemmel bir sezon olması dileğiyle…" ifadelerine yer verdi.