Survivor ne zaman, saat kaçta başlıyor? Survivor All Star 2022 yayın bilgileri ve fragmanı

Uzun süredir başlaması beklenen Survivor All Star 2022 çekimlerine başlandı. İlk bölümün çekimlerinin ardından yayınlanan fragmanında zorlu oyunların yarışmacıları beklediğinin sinyalleri verilmişti. Yarışmacılardan Survivor Barış Murat Yağcı'nın sakatlanması ise izleyenlerde merak ve endişeye neden oldu. Peki, Survivor saat kaçta, ne zaman başlayacak? işte Survivor All Star 2022 yayın bilgileri...