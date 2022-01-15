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Survivor ne zaman, saat kaçta başlıyor? Survivor All Star 2022 yayın bilgileri ve fragmanı

#Survivor Saat Kaçta#Survivor 2022#Survivor All Star

Ekranların fenomen yarışması Survivor'ın başlamasına sayılı saatler kaldı. Bu yıl Survivor All Star olarak pek çok güçlü ismin birleştiği yarışmada fragmanın da yayınlanmasıyla heyecan artmaya başladı. Peki, birbirinden iddialı eski yarışmacıların nefes kesen mücadelesine tanık olacağımız Survivor saat kaçta, ne zaman başlıyor? İşte Survivor All Star 2022 yayın saati bilgileri ve fragmanı...

1/5Survivor ne zaman, saat kaçta başlıyor Survivor All Star 2022 yayın bilgileri ve fragmanı

Uzun süredir başlaması beklenen Survivor All Star 2022 çekimlerine başlandı. İlk bölümün çekimlerinin ardından yayınlanan fragmanında zorlu oyunların yarışmacıları beklediğinin sinyalleri verilmişti. Yarışmacılardan Survivor Barış Murat Yağcı'nın sakatlanması ise izleyenlerde merak ve endişeye neden oldu. Peki, Survivor saat kaçta, ne zaman başlayacak? işte Survivor All Star 2022 yayın bilgileri...

2/5SURVİVOR SAAT KAÇTA BAŞLIYOR

SURVİVOR SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Yayınlanan ilk fragmana göre Survivor All Star 2022 15 Ocak Cumartesi akşamı saat 20:00'da ekran macerasına başlayacak. İlk fragmanında izleyiciyi v yarışmacıları büyük bir sürprizin beklediğini yineleyen Acun Ilıcalı'nın Dominik'e nasıl bir giriş yapacağı da merak konusu oldu.

3/5SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER KADROSU

SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER KADROSU

Adem Kılıçcı

Çağan Atakan Arslan

Furkan Kızılay

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı

Batuhan Karacakaya

Aycan Yanaç

Elif Gören

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

Birsen Bekgöz

4/5SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU

SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Anıl Berk Baki

Hikmet Tuğsuz

Ardahan Uzkanbaş

Berkan Karabulut

Yasin Obuz

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Sude Burcu

Seda Aydemir

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı (Sağlık sorunları nedeniyle ilk bölümlerde olmayacak)

Yağmur Banda (Yedeklerden geldi, Nisa'nın yerine kadroda)

5/5

SURVİVOR 1. BÖLÜM FRAGMANI

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