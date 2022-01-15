Survivor ne zaman, saat kaçta başlıyor? Survivor All Star 2022 yayın bilgileri ve fragmanı

Uzun süredir başlaması beklenen Survivor All Star 2022 çekimlerine başlandı. İlk bölümün çekimlerinin ardından yayınlanan fragmanında zorlu oyunların yarışmacıları beklediğinin sinyalleri verilmişti. Yarışmacılardan Survivor Barış Murat Yağcı'nın sakatlanması ise izleyenlerde merak ve endişeye neden oldu. Peki, Survivor saat kaçta, ne zaman başlayacak? işte Survivor All Star 2022 yayın bilgileri...
Yayınlanan ilk fragmana göre Survivor All Star 2022 15 Ocak Cumartesi akşamı saat 20:00'da ekran macerasına başlayacak. İlk fragmanında izleyiciyi v yarışmacıları büyük bir sürprizin beklediğini yineleyen Acun Ilıcalı'nın Dominik'e nasıl bir giriş yapacağı da merak konusu oldu.
Adem Kılıçcı
Çağan Atakan Arslan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Anıl Berk Baki
Hikmet Tuğsuz
Ardahan Uzkanbaş
Berkan Karabulut
Yasin Obuz
Gizem Kerimoğlu
Berna Keklikler
Sude Burcu
Seda Aydemir
Evrim Keklik
Nisa Bölükbaşı (Sağlık sorunları nedeniyle ilk bölümlerde olmayacak)
Yağmur Banda (Yedeklerden geldi, Nisa'nın yerine kadroda)