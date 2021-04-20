Survivor Merve'ye ne oldu, diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı Merve Aydın'ın sağlık durumunu açıkladı!
Survivor Merve Aydın, yarışmanın son bölümünde gündeme geldi. Survivor Türkiye'nin 20 Nisan tarihli son bölümünde Acun Ilıcalı'nın Merve'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapması ekranlarını geç açan izleyicileri meraklandırdı. Yarışmanın iddialı isimlerinden olan ve geçtiğimiz hafta oyun sırasında burnu kırılan Merve Aydın'ın tedavisi devam ediyor. Survivor'ın son bölümlerinde yer almayan Merve ile ilgili Acun Ilıcalı'nın son yaptığı açıklama sonrası izleyenler Merve diskalifiye mi olacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Survivor Merve Aydın'ın sağlık durumunu hakkında yapılan açıklamalar.
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Survivor 2021 yarışmacılarından olan Merve Aydın, hafta sonu ve salı gecesi eleme konseyine katılmamıştı. Kanlar içinde kalarak ambulansla hastaneye kaldırılan Merve Aydın, ada hayatına ara vermişti. Eleme konseyinin yapıldığı 20 Nisan gecesi Merve'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı, yarışmacının durumunun kritik olduğunu belirtti. Ilıcalı ayrıca gönüllülere de bir müjde verdi.
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SURVİVOR MERVE ELENECEK Mİ?
Çekimleri Dominik'te gerçekleşen Survivor'da ünlüler-gönüllüler arasında mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Oyunda talihsiz bir kaza yaşayan Merve Aydın'ın durumu ile ilgili Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Merve ile ilgili sıkıntımız var. Burdunda parçalı kırık olmasından dolayı Metin Abi'nin İstanbul'la bir kez daha görüşmesi gerekiyor." dedi.
Merve'nin durumunun oyunlar için zorlayıcı olabileceğini dile getiren Ilıcalı, yarışmacılara, gelen sonuca göre bir iki gün içerisinde açıklama yapacağını belirtti. Ilıcalı ayrıca Poyraz'ın da yarından itibaren yarışlara geri döneceğini söyledi.
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İLETİŞİM OYUNUNDA SAKATLANMIŞTI
Ünlüler takımının iddialı kadın yarışmacılarından olan Merve Aydın, parkurdaki engele burnunu çarptı. Bir anda kanlar içinde kalan Aydın, oyuna devam edememişti. Burnu doktor Metin Kuş tarafından kontrol edilen Aydın, kırık olduğu tespit edilince hastaneye kaldırıldı. Metin Kuş'un 'Merve oynayamazsın' demesi üzerine Merve, "Kanama durursa oynayabilirim. Ben alışkınım" demişti.
O akşam yapılan konseyde Acun Ilıcalı, Merve Aydın'ın burnunda parçalı kırık olduğu dile getirmiş; yarışmadaki akıbetinin daha sonra belli olacağını söylemişti.
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17 Nisan Cumartesi akşamı da 71. bölümüyle ekranlara gelen Survivor'da takımlar arasında hem market hem dokunulmazlık oyunu oynandı. Acun Ilıcalı, market oyunu öncesi Merve Aydın'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Merve'nin operasyonunun başarılı geçtiğini söyleyen Ilıcalı, tedavisinin devam ettiğini ancak son kararı Metin Kuş'un vereceğini söyledi.
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KARAR DOKTORUMUZ METİN KUŞ'UN
Ilıcalı sözlerine, Metin Kuş, Santa Domngo'ya giderek Merve'nin burnu için tekrar kontroller yapacak. Ancak ben dün kendisini ziyaret etti. Durumu iyi ve morali yüksek. Bir an önce de dönmek istiyor. Şimdilik ön gördüğümüz Merve'nin bir süre sonra benche daha sonra da oyunlara dönebileceği yönünde. Ancak kararı doktorumuz verecek" diye devam etti.