Survivor Mert kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Mert Öcal ve Sude arasında romantik anlar

Survivor Mert’in kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Survivor 2022 kadrosunda yer alan Mert Öcal daha önce de programda yarışmış, ardından yorumcu olmuştu. Sude Burcu ile beraber olduğu iddiası yarışmada gündeme gelen Mert Öcal 1982 doğumlu.
29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğan Mert Öcal, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra "Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz" gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurtdışında ve yurtiçinde birçok katalog ve defilede yer alan Öcal, en son "Arka Sokaklar" dizisinde "Tarık" rolü ile izleyici karşısına çıktı. 2020 Survivor yarışmasının Ünlüler takımında yer alan Mert Öcal, yarışta uzun süre kalmayı başardı. Öcal final göremeden yarışmaya veda etti.
2021 - Sen Çal Kapımı
2020 - Survivor 2020
2019-2020 - Arka Sokaklar (Tarık)
2017 - Savaşçı (Baran)
2015-2016 - Aşk Yeniden
2017 - İsimsizler (Tufan Aslan Kalender)
2013 - Bizim Okul
2011 - Doktorlar
2008 - Görgüsüzler
2007 - Yabancı Damat
2007 - Oyun Bitti
2006 - Rüyalarda Buluşuruz
2005 - Nehir
2005 - Asla Unutma