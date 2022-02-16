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Survivor Mert kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Mert Öcal ve Sude arasında romantik anlar

#Survivor Mert#Mert Öcal #Survivor Mert Öcal

Survivor 2022 kadrosunda yer alan Mert Öcal ve Sude Burcu arasında romantik dakikalar yaşandı. Sude ile birlikte olduğu iddia edilen Mert Öcal, Sevgililer Günü'nde Sude'ye çiçek hediye edip Sevgililer Günü'nü kutladı. Peki, Survivor Mert kimdir, kaç yaşında, nereli?

1/3Survivor Mert kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor Mert Öcal ve Sude arasında romantik anlar

Survivor Mert’in kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Survivor 2022 kadrosunda yer alan Mert Öcal daha önce de programda yarışmış, ardından yorumcu olmuştu. Sude Burcu ile beraber olduğu iddiası yarışmada gündeme gelen Mert Öcal 1982 doğumlu.

2/3SURVİVOR MERT KİMDİR

SURVİVOR MERT KİMDİR?

29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğan Mert Öcal, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra "Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz" gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurtdışında ve yurtiçinde birçok katalog ve defilede yer alan Öcal, en son "Arka Sokaklar" dizisinde "Tarık" rolü ile izleyici karşısına çıktı. 2020 Survivor yarışmasının Ünlüler takımında yer alan Mert Öcal, yarışta uzun süre kalmayı başardı. Öcal final göremeden yarışmaya veda etti.

3/3Survivor Mert kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor Mert Öcal ve Sude arasında romantik anlar

2021 - Sen Çal Kapımı

2020 - Survivor 2020

2019-2020 - Arka Sokaklar (Tarık)

2017 - Savaşçı (Baran)

2015-2016 - Aşk Yeniden

2017 - İsimsizler (Tufan Aslan Kalender)

2013 - Bizim Okul

2011 - Doktorlar

2008 - Görgüsüzler

2007 - Yabancı Damat

2007 - Oyun Bitti

2006 - Rüyalarda Buluşuruz

2005 - Nehir

2005 - Asla Unutma

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