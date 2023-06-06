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SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti 5 Haziran 2023? Dün akşam ödül oyununu kim kazandı? Survivor'dan elenen isimden duygusal veda: "Bir çocukluk hayalim vardı"

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#Survivor Kim Elendi#5 Haziran Survivor Son Bölüm#Survivor Kim Gitti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 00:46

Survivor'dan kim elendi, sorusu dün gece yanıtını buldu. Ödül oyunu ve haftanın eleme konseyi heyecanının yaşandığı Survivor 2023'ün 5 Haziran tarihli 121. bölümünde, yarışmacıların kıyasıya mücadelesi nefesleri kesti. Büyük finale günler kala rekabeti artan Survivor'da mini ödül oyununu mavi takım kazanırken, yeni takımlar da belli oldu. Gecenin sonunda yapılan ada konseyinde ise Acun Ilıcalı bu hafta eleme potasında yer alan Ertuğ, Cansu ve Özgür'ün SMS oylama sıralamasını açıkladı. En az SMS oyunu alarak Survivor'dan elenen isim, büyük finale günler kala Dominik'e veda etti. Survivor 2023'e veda eden yarışmacı, "Bir çocukluk hayalim vardı; Survivor'a gelmek. Ben son altıya kalarak bu hayali taçlandırdığımı düşünüyorum." dedi. Peki, Survivor kim gitti 2023? İşte, son bölümde Survivor SMS sonuçları ile adaya veda eden isim ve ödül oyununu kazanan takım.

1/6SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti 5 Haziran 2023 Dün akşam ödül oyununu kim kazandı Survivordan elenen isimden duygusal veda: Bir çocukluk hayalim vardı

Survivor'dan elenen isim ada konseyinde netlik kazandı. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye'de 13 Haziran'da yapılacak olan büyük finalde şampiyonun belli olmasına sadece günler kaldı. Artık hızlı çekimlerin başladığı yarışmada, dün gece eleme gerçekleşti. Bu hafta performans birincileri tarafından potaya gönderilen yarışmacılar Cansu, Ertuğ ve Özgür olarak belirlenmişti. Öte yandan konseyden önce yarışmacılar duş ve muhteşem akşam yemeği ödülü için bir kez daha zorlu parkurda yarıştı. Ödülü mavi takım kazanırken, ada konseyinde ise SMS sonuçları belli oldu. Acun Ilıcalı bu hafta en az SMS oyunu alarak Survivor 2023'ten elenen yarışmacının, Cansu olduğunu duyurdu. Cansu veda konuşması ile duygusal anlar yaşattı.

2/6SURVİVORDAN KİM ELENDİ

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Eleme heyecanının yaşandığı Survivor'da veda eden isim belirlendi. Eleme adaylarının belirlenmesinin ardından bu hafta Ertuğ, Cansu ve Özgür olmuştu. Acun Ilıcalı, heyecan dolu gecede Survivor SMS oy sonuçlarını duyurdu. En az SMS oyunu alarak adaya veda eden isim Cansu oldu. 13 Haziran'da yapılacak olan büyük final öncesi Survivor'dan 6. olarak ayrılan Cansu son kez duygularını dile getirdi.

3/6SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti 5 Haziran 2023 Dün akşam ödül oyununu kim kazandı Survivordan elenen isimden duygusal veda: Bir çocukluk hayalim vardı

Adaya veda eden Cansu, "Her zaman dediğim bir laf vardı. Bu yol beni nereye kadar götürürse oraya kadar gideceğim demiştim. Benim için yolun sonu geldi. Burada çok güzel günler geçirdim, çok zorlandığım zamanlar da oldu. Buraya kadar geldiğim için çok mutluyum, son altıya kaldım. Çünkü ben buraya bir oyuncu olarak geldim. Sporcu değilim, profesyonel sporcularla mücadele ediyorum. Onlarla yarışmak da benim için keyifti. Bir çocukluk hayalim vardı; Survivor'a gelmek. Ben son altıya kalarak bu hayali taçlandırdığımı düşünüyorum. Son dördü göremediğim için üzgünüm. Son iki eleme kalmıştı. Halkımız böyle uygun görmüş. Burada hiçbir zaman duruşumu bozmadım o yüzden çok mutluyum. İstemeden bir arkadaşımı kırdıysam özür dilerim. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız." dedi.

4/6ELEME ADAYLARI KİMLERDİ

ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Bu hafta eleme adayları kırmızı ve mavi takımdan çıkmıştı. Performans birincileri tarafından Survivor'da eleme adayları Cansu, Ertuğ ve Özgür olmuştu.

5/6SURVİVORDA MİNİ ÖDÜLÜ KİM KAZANDI

SURVİVOR'DA MİNİ ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Rekabetin büyük finale doğru daha fazla arttığı Survivor'da yarışmacılar ilk olarak ödül oyunu için parkura çıktı. Oyun öncesi ise takımlar yeniden kuruldu. Performans birincisi Nefise kırmızı takımı (Ertuğ, Osman Can) oluştururken, performans ikincisi olan Yusuf da mavi takımı (Özgür, Cansu) belirledi.

6/6SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti 5 Haziran 2023 Dün akşam ödül oyununu kim kazandı Survivordan elenen isimden duygusal veda: Bir çocukluk hayalim vardı

Takımların belli olmasının ardından yarışmacılar TV keyfi ile birlikte yemek yemek için parkura çıktı. Nefes kesen yarışın iki turunu da kırmızı takım kazandı. Ardından ise yarışmacılar bu kez duş ve muhteşem akşam yemeği için yeniden mücadele verdi. Bu oyunun kazananı ise mavi takım oldu.

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#Survivor Kim Elendi#5 Haziran Survivor Son Bölüm#Survivor Kim Gitti