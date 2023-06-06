SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti 5 Haziran 2023? Dün akşam ödül oyununu kim kazandı? Survivor'dan elenen isimden duygusal veda: "Bir çocukluk hayalim vardı"

Survivor'dan elenen isim ada konseyinde netlik kazandı. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye'de 13 Haziran'da yapılacak olan büyük finalde şampiyonun belli olmasına sadece günler kaldı. Artık hızlı çekimlerin başladığı yarışmada, dün gece eleme gerçekleşti. Bu hafta performans birincileri tarafından potaya gönderilen yarışmacılar Cansu, Ertuğ ve Özgür olarak belirlenmişti. Öte yandan konseyden önce yarışmacılar duş ve muhteşem akşam yemeği ödülü için bir kez daha zorlu parkurda yarıştı. Ödülü mavi takım kazanırken, ada konseyinde ise SMS sonuçları belli oldu. Acun Ilıcalı bu hafta en az SMS oyunu alarak Survivor 2023'ten elenen yarışmacının, Cansu olduğunu duyurdu. Cansu veda konuşması ile duygusal anlar yaşattı.