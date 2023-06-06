SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti 5 Haziran 2023? Dün akşam ödül oyununu kim kazandı? Survivor'dan elenen isimden duygusal veda: "Bir çocukluk hayalim vardı"

Adaya veda eden Cansu, "Her zaman dediğim bir laf vardı. Bu yol beni nereye kadar götürürse oraya kadar gideceğim demiştim. Benim için yolun sonu geldi. Burada çok güzel günler geçirdim, çok zorlandığım zamanlar da oldu. Buraya kadar geldiğim için çok mutluyum, son altıya kaldım. Çünkü ben buraya bir oyuncu olarak geldim. Sporcu değilim, profesyonel sporcularla mücadele ediyorum. Onlarla yarışmak da benim için keyifti. Bir çocukluk hayalim vardı; Survivor'a gelmek. Ben son altıya kalarak bu hayali taçlandırdığımı düşünüyorum. Son dördü göremediğim için üzgünüm. Son iki eleme kalmıştı. Halkımız böyle uygun görmüş. Burada hiçbir zaman duruşumu bozmadım o yüzden çok mutluyum. İstemeden bir arkadaşımı kırdıysam özür dilerim. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız." dedi.