Survivor 3. eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan isim belli oldu. TV8 ekranlarında sevenleri ile buluşan Survivor Türkiye'nin 22 Mayıs tarihli son bölümünde, bireysellik mücadeleleri devam etti. Kıran kırana yarışın yaşandığı dün gece bireysellik yarışı ilk önce sıralama belirleme ardından da yarı final ve final etaplarından oluştu. Tüm rakiplerini eleyen Özgür, performans birincisi olarak dokunulmazlık kolyesini elde etti. Gecenin sonunda yapılan konseyde Özgür, Survivor eleme adayı olarak Nefise'nin ismini verdi.