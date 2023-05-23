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Survivor kim eleme adayı oldu, 22 Mayıs Survivor eleme potasına kim gitti? Bireysel dokunulmazlık oyununda film keyfi... İşte Survivor haftanın 3. eleme adayları

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#Survivor Eleme Adayı#Survivor Eleme Potasına Kim Gitti#Survivor Kim Kazandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 02:39

Survivor eleme adaylarının netleştiği 22 Mayıs akşamı, bireysel dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar Survivor'ın 22 Mayıs akşamı yayınlanan 107. bölümünde parkurda karşı karşıya geldi. Bireysel dokunulmazlık kolyesini Özgür'ün kazandığı gecede, bir isim Survivor eleme potasına gitti. Özgür 1. eleme adayını söylerken duygusal karar vereceğini belirtti. Peki, 22 Mayıs 2023 Survivor eleme adayı kim oldu? Son bölümde Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, Survivor 3. eleme adayı ve son bölümde yaşananlar.

1/5Survivor kim eleme adayı oldu, 22 Mayıs Survivor eleme potasına kim gitti Bireysel dokunulmazlık oyununda film keyfi... İşte Survivor haftanın 3. eleme adayları

Survivor 3. eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan isim belli oldu. TV8 ekranlarında sevenleri ile buluşan Survivor Türkiye'nin 22 Mayıs tarihli son bölümünde, bireysellik mücadeleleri devam etti. Kıran kırana yarışın yaşandığı dün gece bireysellik yarışı ilk önce sıralama belirleme ardından da yarı final ve final etaplarından oluştu. Tüm rakiplerini eleyen Özgür, performans birincisi olarak dokunulmazlık kolyesini elde etti. Gecenin sonunda yapılan konseyde Özgür, Survivor eleme adayı olarak Nefise'nin ismini verdi.

2/5SURVİVORDA 3. ELEME ADAYI KİM OLDU

SURVİVOR'DA 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 3. dokunulmazlık oyunu sonrası yarışmacılar konseyde eleme adayını seçmek için toplandı. Kıran kırana mücadelelere sahne olan Survivor'ın son bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan Özgür ada konseyinde bir isim söyledi.

3/5Survivor kim eleme adayı oldu, 22 Mayıs Survivor eleme potasına kim gitti Bireysel dokunulmazlık oyununda film keyfi... İşte Survivor haftanın 3. eleme adayları

Özgür haftanın 3. eleme adayı olarak Nefise'nin ismini verdi. Survivor eleme potasına giren Nefise, "Ben hep kendimdim burada. Umarım burada kalırım, burada kalmak istiyorum. Kalmazsam da hakkımda hayırlısı olsun. Destekleyen, desteklemek isteyen herkese çok teşekkür ederim." dedi.

4/5BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Çeyrek final mücadelelerinin yaşandığı yarışmada dokunulmazlık için yarışmacılar zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kazanan ismin kendisini garanti altına alacağını oyunun ödülü sinema film gecesi oldu.

5/5Survivor kim eleme adayı oldu, 22 Mayıs Survivor eleme potasına kim gitti Bireysel dokunulmazlık oyununda film keyfi... İşte Survivor haftanın 3. eleme adayları

Zorlu oyunda Osman Can, Ertuğ ve Özgür yarı finale kalırken, Özgür rakiplerini eleyerek kazanan oldu. Böylece dün gece Survivor'da Özgür haftanın 3. eleme adayını seçme hakkını kazandı.

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