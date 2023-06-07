Survivor kim eleme adayı oldu 2023? 6 Haziran Salı Survivor eleme potasına kim gitti, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Ada konseyinde toplu SMS oylaması!

Eleme potasına giren Ertuğ ise "Kendi göbek bağımı kendim kesemedim diyeyim. Çünkü bu seviyede kazanmam lazım ve gözdağı vermek lazım. Ben olsam belki ben de benzer davranırdım. O yüzden kendi göbek bağımı kesemediğim için kendime kızıyorum. Yusuf haklı dediklerinde. Dar bir pota ve benim ismim çıktı. Bekliyordum, bunu tahmin ediyordum. Hala kendime kızıyorum. Umarım son iki dokunulmazlıkta birini kazanıp savaşırım. O yüzden kendime kızıyorum." ifadelerini kullandı.