Survivor kim eleme adayı oldu 2023? 6 Haziran Salı Survivor eleme potasına kim gitti, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Ada konseyinde toplu SMS oylaması!

Survivor eleme adayı ve kimin dokunulmazlık oyununu kazandığı, 6 Haziran Salı akşamı netlik kazandı. TV8 ekranlarında sevenleri ile buluşan Survivor Türkiye'nin dün geceki son bölümünde bireysellik mücadeleleri devam etti. Kıran kırana yarışın yaşandığı dün gece bireysellik yarışı ilk önce sıralama belirleme ardından da yarı final ve final etaplarından oluştu. Heyecan dolu gecede finale Özgür ve Yusuf finale kalırken, son atışla Yusuf bireysel dokunulmazlığı alarak eleme adayı seçme hakkı kazandı. Yusuf ada konseyinde eleme adayı olarak Ertuğ'un ismini verdi. Peki, Survivor eleme adayları kimler? İşte, son bölümde yaşananlar.