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Survivor kim eleme adayı oldu 2023? 6 Haziran Salı Survivor eleme potasına kim gitti, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Ada konseyinde toplu SMS oylaması!

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#Survivor Eleme Adayı#Survivor Kim Kazandı#6 Haziran Survivor Eleme Potası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 02:18

Survivor 1. eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıt bulduğu 6 Haziran akşamı heyecan dolu anlar yaşandı. 13 Haziran'da şampiyonun belli olacağı büyük finale kısa süre kala, Survivor 2023'ün 6 Haziran tarihli 122. son bölümünde yarışmacılar, haftanın birinci bireysel dokunulmazlık parkurunda mücadele verdi. Kıran kırana yarışın ekranlara geldiği oyunda rakiplerini eleyen Özgür ve Yusuf finalde karşılaşırken, kolyenin sahibi Yusuf oldu. Ada konseyinde bireysel dokunulmazlığı kazanan Yusuf bir yarışmacıyı eleme adayı olarak seçti. Öte yandan Survivor'da son beşe kalan yarışmacılar, ada konseyinde toplu SMS oylamasına çıktı. Tüm bunların ardından dün gece, Survivor finali öncesi haftanın 1. eleme adayı belli oldu. Peki, 6 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu, kim eleme adayı seçildi? Son bölümde Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, Survivor eleme adayları ve dün gece yaşananlar.

1/6Survivor kim eleme adayı oldu 2023 6 Haziran Salı Survivor eleme potasına kim gitti, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı Ada konseyinde toplu SMS oylaması

Survivor eleme adayı ve kimin dokunulmazlık oyununu kazandığı, 6 Haziran Salı akşamı netlik kazandı. TV8 ekranlarında sevenleri ile buluşan Survivor Türkiye'nin dün geceki son bölümünde bireysellik mücadeleleri devam etti. Kıran kırana yarışın yaşandığı dün gece bireysellik yarışı ilk önce sıralama belirleme ardından da yarı final ve final etaplarından oluştu. Heyecan dolu gecede finale Özgür ve Yusuf finale kalırken, son atışla Yusuf bireysel dokunulmazlığı alarak eleme adayı seçme hakkı kazandı. Yusuf ada konseyinde eleme adayı olarak Ertuğ'un ismini verdi. Peki, Survivor eleme adayları kimler? İşte, son bölümde yaşananlar.

2/6SURVİVORDA 1. ELEME ADAYI KİM OLDU

SURVİVOR'DA 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 1. dokunulmazlık oyunu sonrası yarışmacılar konseyde eleme adayını seçmek için toplandı. Kıran kırana mücadelelere sahne olan Survivor'ın son bölümünde dokunulmazlık oyununu finalde Yusuf Kazandı. Ada konseyinde Yusuf eleme adayı olarak Ertuğ'un ismini verdi. Yusuf, "Survivor'a geldiğim günden beri kendisiyle hiç sorun yaşamadım. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Kafalarımız aynı diyebilirim. Ama şuanda çok az kişi kaldık. Çok az kişi kaldık. Onu söylemek zorundayım, ismini söylemek zorundayım. Söyleyeceğim isim Ertuğ" dedi.

3/6Survivor kim eleme adayı oldu 2023 6 Haziran Salı Survivor eleme potasına kim gitti, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı Ada konseyinde toplu SMS oylaması

Eleme potasına giren Ertuğ ise "Kendi göbek bağımı kendim kesemedim diyeyim. Çünkü bu seviyede kazanmam lazım ve gözdağı vermek lazım. Ben olsam belki ben de benzer davranırdım. O yüzden kendi göbek bağımı kesemediğim için kendime kızıyorum. Yusuf haklı dediklerinde. Dar bir pota ve benim ismim çıktı. Bekliyordum, bunu tahmin ediyordum. Hala kendime kızıyorum. Umarım son iki dokunulmazlıkta birini kazanıp savaşırım. O yüzden kendime kızıyorum." ifadelerini kullandı.

4/6BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Son 5 yarışmacının kaldığı Survivor'da büyük final yaklaşırken dokunulmazlık mücadelesi de kızıştı. Dokunulmazlığı kazanan ismin kendisini garanti altına alacağını oyunun ödülü ise soğuk kahve, karavan keyfi, villada ton balıklı sandviç ve pasta oldu.

5/6Survivor kim eleme adayı oldu 2023 6 Haziran Salı Survivor eleme potasına kim gitti, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı Ada konseyinde toplu SMS oylaması

Kıran kırana bireysel dokunulmazlık oyununun finalinde Yusuf ve Özgür karşılaştı. Oyunun final anında Yusuf'un atışı dokunulmazlığı getirdi. Böylece Yusuf bireysel dokunulmazlığı kazandı.

6/6SURVİVORDA TOPLU OYLAMA KONSEYİ

SURVİVOR'DA TOPLU OYLAMA KONSEYİ!

Heyecanına devam eden Survivor'da oyun öncesi yarışmacılar toplu SMS oylamasına çıktı. Acun Ilıcalı , bu oylama sonucunda dört ismin finale kalacağını açıkladı. Nefise, Yusuf, Özgür, Ertuğ ve Osman Can SMS oylamasına duygularını ifade etti. Gerçekleşen toplu oylama neticesinde bir isim perşembe günü hayallerine bir adım kala veda edecek.

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