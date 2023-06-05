4 Haziran Survivor eleme potasına kim gitti? Dün akşam Survivor'da kim eleme adayı oldu? Ada konseyinde duygusal anlar! İşte dokunulmazlığı kazanan isim...

Eleme potasına giren Ertuğ ise, "Açıkçası tahmin ediyordum, canı sağ olsun üzüldüğünü görüyorum. Zaten Osman Can ya da Yusuf'u yazmayacağını öngerebiliyorum. O yüzden bir kırgınlığım yok ama bu süreçte aday olmamayı çok istedim, çok savaştım. Bunun için de dokunulmazlık almam gerekiyordu. Burada kendi göbek bağımı kendim kestim aslında. Bugüne çok inanıyordum, yapamadım. Bu mazeret tabi. Ama burada kalıp final koltuğuna oturmayı istiyorum. Bu yüzden buralardan geçmem lazım. Sevdiklerimi ve ailemi üzüyorum... Ama kalırsam artık potansiyeli gösterme vakti. Hakkımda hayırlısı olsun. Bekleyeceğiz ve göreceğiz." dedi.



Böylece Survivor'da eleme adayları Cansu, Özgür ve Ertuğ olarak belirlendi.