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4 Haziran Survivor eleme potasına kim gitti? Dün akşam Survivor'da kim eleme adayı oldu? Ada konseyinde duygusal anlar! İşte dokunulmazlığı kazanan isim...

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#Survivor Eleme Adayı#Survivor Eleme Potasına Kim Gitti#Survivor Dokunulmazlığı Kim Kazandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 07:07

Survivor 3. eleme adayı, yarışmanın 4 Haziran akşamı yayınlanan dokunulmazlık mücadelesi ile belli oldu. 13 Haziran'da yapılacak olan büyük finale günler kala Survivor 2023'ün 4 Haziran tarihli 120. son bölümünde yarışmacılar bireysel dokunulmazlık parkurda karşı karşıya geldi. Bireysel dokunulmazlık kolyesini kazanan Nefise bir yarışmacıyı eleme adayı olarak seçerken, potaya giren isim Survivor ada konseyinde yaptığı konuşma ile dikkat çekti. Dün gece, Survivor finali öncesi haftanın 3. eleme adayı netlik kazandı. Peki, 4 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu, kim eleme adayı seçildi? Son bölümde Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, Survivor eleme adayları ve yaşananlar.

1/54 Haziran Survivor eleme potasına kim gitti Dün akşam Survivorda kim eleme adayı oldu Ada konseyinde duygusal anlar İşte dokunulmazlığı kazanan isim...

Survivor eleme adayı ve kimin dokunulmazlık oyununu kazandığı pazar akşamı netlik kazandı. TV8 ekranlarında sevenleri ile buluşan Survivor Türkiye'nin 4 Haziran tarihli son bölümünde, bireysellik mücadeleleri devam etti. Kıran kırana yarışın yaşandığı dün gece bireysellik yarışı ilk önce sıralama belirleme ardından da yarı final ve final etaplarından oluştu. Heyecan dolu gecenin sonunda Nefise ve Özgür finale kalırken, son atışla Nefise bireysel dokunulmazlığı alarak eleme adayı seçme hakkı kazandı. Nefise ada konseyinde eleme adayı olarak Ertuğ'un ismini söyledi. Peki, Survivor eleme adayları kimler? İşte, son bölümde yaşananlar.

2/5SURVİVORDA 3. ELEME ADAYI KİM OLDU

SURVİVOR'DA 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 3. dokunulmazlık oyunu sonrası yarışmacılar konseyde eleme adayını seçmek için toplandı. Kıran kırana mücadelelere sahne olan Survivor'ın son bölümünde dokunulmazlık oyununu finalde Özgür'e karşı sayı alan Nefise kazandı.

Kolyenin sahibi olan Nefise, "Büyük bir sorumluluğun altına girdiğimi biliyorum, sevinemiyorum bile. Çünkü buradaki arkadaşlarımın hepsini seviyorum. Herhangi bir problemimiz yok hiçbiriyle. İsim söylerken gerçekten zorlanıyorum. Söyleyeceğim isimle şuan bir problemim yok ama bir isim vermek zorundayım. Hakkında hayırlısı olsun diyorum. Ertuğ" dedi.

3/54 Haziran Survivor eleme potasına kim gitti Dün akşam Survivorda kim eleme adayı oldu Ada konseyinde duygusal anlar İşte dokunulmazlığı kazanan isim...

Eleme potasına giren Ertuğ ise, "Açıkçası tahmin ediyordum, canı sağ olsun üzüldüğünü görüyorum. Zaten Osman Can ya da Yusuf'u yazmayacağını öngerebiliyorum. O yüzden bir kırgınlığım yok ama bu süreçte aday olmamayı çok istedim, çok savaştım. Bunun için de dokunulmazlık almam gerekiyordu. Burada kendi göbek bağımı kendim kestim aslında. Bugüne çok inanıyordum, yapamadım. Bu mazeret tabi. Ama burada kalıp final koltuğuna oturmayı istiyorum. Bu yüzden buralardan geçmem lazım. Sevdiklerimi ve ailemi üzüyorum... Ama kalırsam artık potansiyeli gösterme vakti. Hakkımda hayırlısı olsun. Bekleyeceğiz ve göreceğiz." dedi.

Böylece Survivor'da eleme adayları Cansu, Özgür ve Ertuğ olarak belirlendi.

4/5BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Son 6 yarışmacının kaldığı Survivor'da büyük final yaklaşırken dokunulmazlık mücadelesi de kızıştı. Dokunulmazlığı kazanan ismin kendisini garanti altına alacağını oyunun oyunda ödül de verileceği açıklandı.

5/54 Haziran Survivor eleme potasına kim gitti Dün akşam Survivorda kim eleme adayı oldu Ada konseyinde duygusal anlar İşte dokunulmazlığı kazanan isim...

Zorlu oyunda Nefise ve Özgür finale kalırken, atışlarda Nefise rakibini yenerek dokunulmazlık kolyesini kazandı. Böylece Nefise eleme adayı seçme hakkı elde etti.

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