Survivor İhsan kimdir, kaç yaşında, ne zaman yarıştı? Survivor Panorama yorumcusu İhsan Tarkan hakkında merak edilenler

İlk olarak 'Var Mısın Yok Musun?' yarışmasıyla tanınan İhtan Tarkan, ardından Survivor 2010 sezonuna katılarak finale kadar ismini yazdırmıştı. Geçtiğimiz yılla birlikte bu yıl da Survivor Panaroma yorumlarından bir olarak takipçileriyle buluşan İhsan Tarkan'ın hayatı da merak konusu oldu. Peki Survivor İhsan kimdir, kaç yaşında? İşte Panaroma yorumcusu İhsan Tarkan ile ilgili detaylar...