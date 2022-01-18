Survivor İhsan kimdir, kaç yaşında, ne zaman yarıştı? Survivor Panorama yorumcusu İhsan Tarkan hakkında merak edilenler

İlk olarak 'Var Mısın Yok Musun?' yarışmasıyla tanınan İhtan Tarkan, ardından Survivor 2010 sezonuna katılarak finale kadar ismini yazdırmıştı. Geçtiğimiz yılla birlikte bu yıl da Survivor Panaroma yorumlarından bir olarak takipçileriyle buluşan İhsan Tarkan'ın hayatı da merak konusu oldu. Peki Survivor İhsan kimdir, kaç yaşında? İşte Panaroma yorumcusu İhsan Tarkan ile ilgili detaylar...
İhsan Tarkan, 1980 yılında Sakarya’da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Spor Akademisinden mezun olduktan sonra spor eğitmeni olarak çalışmaya başladı. İhsan Tarkan pek çok ünlü ismin spor eğitmenliğini üstlendi.
İhsan Tarkan, 'Var mısın Yok musun'da yarışmacı koltuğuna oturmuştu. Survivor'ın 2010 sezonunda yarışan İhsan Tarkan, finale kadar kalmayı başarmıştı. 500 bin TL'yi kıl payı kaçıran İhsan Tarkan, 500 bin TL kazanmak için 220 bin TL'yi reddetti.
Son zamanlarda Promere produksiyon’da organizasyon işine yönelen İhsan Tarkan MasterChef, Yemekteyiz ve Survivor yarışmasında yer alacak isimleri belirleyen ekipte bulunmaktadır.