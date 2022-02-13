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Survivor Hikmet kimdir, kaç yaşında, nereli? 2022 Survivor Hikmet Tuğsuz hakkında bilgiler

#Survivor Hikmet Tuğsuz#Survivor Hikmet Kimdir#Survivor 2022 Hikmet

Survivor 2022 Hikmet Tuğsuz yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Son zamanlarda sık sık tarışmalarla gündeme gelen Hikmet Tuğsuz, Acun Ilıcalı'dan da uyarı almıştı. Peki, daha önce Survivor Türkiye- Yunanuitan kadrosunda yarışmaış olan Survivr Hikmet kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? İşte Hikmet Tuğsuz hakkında merak edilenler...

1/3Survivor Hikmet kimdir, kaç yaşında, nereli 2022 Survivor Hikmet Tuğsuz hakkında bilgiler

Hikmet Tuğsuz, 2022 Survivor yarışmasının adından en çok söz ettiren yarışmacılarından biri. Daha önce Survivor Türkiye- Yunanistan kadrosunda yarışan Hikmet Tuğsuz, sakatlığı nedeniyle yarışmadan ayılmak zorunda kalmıştı. Survivor 2022'de ise henüz istediği performansı yakalayamasa da Survivor Hikmet'in geniş bir hayran kitlesi var.

2/3SURVIVOR HİKMET TUĞSUZ KİMDİR

SURVIVOR HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

Survivor 2022 All Star yarışmacıları arasında yer alan Hikmet Tuğsuz, 16 Kasım 1986'da Antalya'nın Akseki ilçesinde dünyaya geldi. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan Tuğsuz'un sporla tanışması ilkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla başladı.

3/3Survivor Hikmet kimdir, kaç yaşında, nereli 2022 Survivor Hikmet Tuğsuz hakkında bilgiler

Birçok yarışmada başarılar elde eden Tuğsuz, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti.

Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi sporculara antrenörlük yaptı.

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