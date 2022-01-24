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Survivor Gökhan Keser kimdir, evli mi?

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Gökhan Keser kimdir ve evli mi sorusu, Survivor 2022 yarışmacılarından birisi olmasının ardından merak konusu oldu. All Star’a katılan Gökhan Keser daha önce katıldığı Survivor’da başarılı bir performans sergilemiş ve ikinci olmuştu. Başarılı isim yeni sezonda Ünlüler Takımı yarışmacıları arasında yer alıyor. Peki, Gökhan Keser kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

1/3Survivor Gökhan Keser kimdir, evli mi

Gökhan Keser kariyeri ve hayatı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Selena dizisinde hayat verdiği karakterler hafızalara kazınan Gökhan Keser’in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Survivor 2022 kadrosunda yer alan Gökhan Keser 1987 doğumlu. Gökhan Keser daha önce 2014 senesinde Survivor’a katılmış ve ikinci olmuştu. Ünlü isim en son Yalancı Sevgilim filminde rol aldı. Gökhan Keser evli değildir ve henüz sevgilisi bulunmuyor.

2/3GÖKHAN KESER KİMDİR

GÖKHAN KESER KİMDİR?

Gökhan Keser aslen Rizelidir. 1987 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. 14 yaşında hobi olarak başladığı modellik kariyerine birçok şey sığdırdı. İlk olarak çok genç yaşta "Miss & Mr Model 2004" yarışmasında birinci seçilerek 'Ege Kralı' unvanına sahip oldu. Sonrasında "Best Model Of Turkey 2005” te Turkiye 2. si seçilerek 'Manhunt Turkey' unvanı alıp Türkiye'yi yurt dışında temsil etme hakkı kazandı. Son olarak 2006 senesinde Çin'de gerçekleştirilen 64 ülkenin en iyi modellerinin yarıştığı dünyanın en yakışıklı ve karizmatik erkeğinin seçildiği Manhunt Internationel yarışmasında Dünya 3. sü ve dünyanın en fotojenik erkeği seçilerek "Manhunt Internationel 2006 3." "Manhunt Internationel Mr. Photogenic" unvanlarını ülkemize getirdi. Yurt içinde ve yurt dışında sayısız işler gerçekleştiren Gökhan Keser, hobi olarak başladığı bu yolda Türkiye'nin belli başlı isimleri arasında yerini aldı. Bir yandan hayaline giden yolda "Ekol Drama Sanat Evi"nde Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi alırken, bir yandan da Sevingül Bahadır, Gül Sabar, Kevork Tavityan, Randy Esen'den şan eğitimi almaya başladı.

Elde ettiği başarılarla beriberi, gelen teklifler arasından 2006 yılında Atv'de yayınlanan 104 bölüm süren Selena dizisi ile kamera önüne geçerek ilk başrol deneyimiyle geniş bir hayran kitlesi edindi. Hemen akabinde 2007 senesinde en başından beri yapmak istediği tek iş ve en büyük hedefi olan, müzikal kariyeri için albüm çalışmalarına ağırlık verdi. Çalışmalarına devam ederken 2008'de Zerrin Özer'in "Ömür Geçiyor" albümünün vokallerinde de bulundu.2008 yılında "Hepsi" grubuyla birlikte yönetmenliğini Mete Özgencil'in yaptığı "Kayıp Çocuklar Cenneti" isimli sinema filminde başrolü paylaştı. Tanıtımları sinema salonlarında da dönen bu Film yapımcılardan kaynaklanan sebeplerden dolayı yarım kaldı ve vizyona giremedi.

3/3Survivor Gökhan Keser kimdir, evli mi

Yıllardır hayalini kurduğu sahnelere Türkiye'nin önde gelen en önemli kadın solistlerinden Sıla ile adım atan Keser; uzun süre sahnede Sıla'ya vokalist olarak eşlik etti. Sıla'nın "İnşallah" ve "Kafa" video kliplerinde de bulunan Keser sanatçının 3. Albümü "Konuşmadığımız Şeyler Var"ın vokallerinde de bulundu.

Nisan 2011 yılında "Sıla" ile düet yaptığı; sözleri Sıla Gençoğlu, müziği ise Sıla Gençoğlu ve Efe Bahadır imzalı "Hadi Ordan" adlı single'ını radyolar ve dijital platformlar aracılığıyla müzikseverlerin beğenisine sunarak müzik kariyerindeki ilk işini gerçekleştirdi.

Gökhan Keser "Sony Music" etiketiyle 2012 yılının Ocak ayında raflardaki yerini aldı. Kendi adını taşıyan albümünün prodüktörlüğünü Sıla Gençoğlu ve Efe Bahadır yaptı. Albümün, sözü Gökhan Keser ve Sıla Gençoğlu'na bestesi Gökhan Keser'e ait olan çıkış şarkısı ve klibi "En Kötü Günümüz Böyle Olsun" sosyal medyada da büyük beğeni toplayarak müzik listelerine üst sıralardan giriş yaptı. Ardından kliplendirdiği "Bazen" "Seninle Bozdum" ve "Ceket" şarkılarını sırasıyla kliplendirdi. 2014 başında da ilk albümden sonra 2. single çalışması "Hiç Vaktim Yok" u sevenleriyle bulusturdu. Survivor 2014 sezonunda Ünlüler takımında yer aldı. Gökhan Keser, bu zamana kadar Survivor tarihinde adadan elenmesi için konseylerde hiç ismi yazılmayan, finale kadar SMS'e çıkmayan ve tüm final oyunlarını kazanarak final koltuğuna oturan tek isimdir. 116 günlük zorlu serüvenin ardından çok yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştır. Yalancı Sevgilim filminde rol almıştır.

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