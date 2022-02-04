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Survivor Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Gizem Memiç hakkında bilgiler

#Gizem Memiç#Survivor Gizem#Survivor Gizem Memiç

Survivor Gizem Memiç merak edilen isimlerden biri oldu. Survivor’ın yeni bölüm fragmanında yedek yarışmacıların programa dahil olduğu görüldü. Peki, Survivor Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte 2016 yılında yarışmaya katılan Gizem Memiç hakkında bilgiler

1/3Survivor Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor Gizem Memiç hakkında bilgiler

Gizem Memiç, Survivor’ın yedek yarışmacıları arasında yer alıyor. Survivor’da daha önce 2016 yılında yarışan Gizem Memiç’in yeni bölümde yarışmaya yedeklerden katıldığı görüldü. 1990 doğumlu olan Gizem Memiç, Türk model ve güzellik kraliçesidir.

2/3SURVİVOR GİZEM MEMİÇ KİMDİR

SURVİVOR GİZEM MEMİÇ KİMDİR?

1990 doğumlu olan Gizem Memiç, Gaziantep’te dünyaya geldi. Türk model ve güzellik kraliçesi olan Memiç, 1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey olarak seçilmiştir.
Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil eden Gizem Memiç, tacını bir önceki yılın kraliçesi Miss Turkey 2009 Ebru Şam'dan almıştır.

3/3Survivor Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor Gizem Memiç hakkında bilgiler

Bilkent Üniversitesi'nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı eğitimi almıştır. Gizem Memiç 2016 yılında Survivor’a katılmıştı.2010 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birincilik tacını alan Gizem Memiç bir süredir birlikte olduğu Burak Mert ile 2018 yılında evlendi.

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