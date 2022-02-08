Survivor Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında? Gizem Memiç ve eşi hakkında bilgiler

Gizem Memiç bu hafta eleme adayları arasında yer alıyor. Sürgün adasına giden Survivor Gizem Memiç'in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 1990 doğumlu olan Gizem Memiç, Türk model ve güzellik kraliçesidir.İşte 2016 yılında yarışmaya katılan Gizem Memiç hakkında bilgiler
1990 doğumlu olan Gizem Memiç, Gaziantep’te dünyaya geldi. Türk model ve güzellik kraliçesi olan Memiç, 1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey olarak seçilmiştir.
Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil eden Gizem Memiç, tacını bir önceki yılın kraliçesi Miss Turkey 2009 Ebru Şam'dan almıştır.
Bilkent Üniversitesi'nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı eğitimi almıştır. Gizem Memiç 2016 yılında Survivor’a katılmıştı.2010 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birincilik tacını alan Gizem Memiç bir süredir birlikte olduğu Burak Mert ile 2018 yılında evlendi.