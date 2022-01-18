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Survivor Gizem Kerimoğlu kimdir, kaç yaşında? Sürgün Adasına giden üçüncü isim Gizem Kerimoğlu oldu!

#Survivor Gizem Kerimoğlu#Sürgün Adası#Survivor 2022 All Star

Survivor 2022 All Star kadrosuyla sezona hızlı bir giriş yaptı. Yeni kurallar ve sürpriz gelişmeler adaya farklı bir boyut kazandırırken, sürgün adası sistemiyle birlikte tüm dengeler alt üst oldu. Survivor 2022 son bölümde Birsen ve Sercan'dan sonra sürgün adasına giden üçüncü isim Gizem Kerimoğlu oldu. Peki sessiz kişiliğiyle bilinen Survivor Gizem Kerimoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Gizem hakkında merak edilenler...

1/3Survivor Gizem Kerimoğlu kimdir, kaç yaşında Sürgün Adasına giden üçüncü isim Gizem Kerimoğlu oldu

Survivor 2022 All Star yarışmasında ilk hafta eleme heyecanı ile birlikte gerilimin yükseldiği dakiakalara sahne oluyor. Yeni sisteme göre eleme öncesi ilk hafta sürgün adasına yollanacak üçüncü isim de açıklandı. Sessiz kişiliğiyle takım arkadaşlarının yolladığı isim Gönüllüler takımından Gizem Kerimoğlu oldu. Survivor Gizem Kerimoğlu'nun sürgün adasına yollanması sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Peki Survivor Gizem Kerimoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Gizem hakkında merak edilenler...

2/3SURVİVOR GİZEM KERİMOĞLU KİMDİR

SURVİVOR GİZEM KERİMOĞLU KİMDİR?

Gizem Kerimoğlu 30 Ekim 1988 yılında doğmuş, eski bir futbolcudur. Bulgar göçmeni bir ailenin kızı olan Gizem Kerimoğlu, aynı zamanda oyunculukta yapmaktadır. Gizem Kerimoğlu 30 Ekim 1988 yılında doğmuş, eski bir futbolcudur. Bulgar göçmeni bir ailenin kızı olan Gizem Kerimoğlu, aynı zamanda oyunculukta yapmaktadır.

28 yaşındaki güzel yarışmacı, oyunculuk eğitimini 2015 yılında Deniz Erdem tarafından almıştır. 2015 yılında Akademi 35,5 Sanat Evi'nde Kamera Önü Oyunculuğu Eğitimi almıştır. 174 santimetre boyunda ve 58 kilogram ağırlığındaki Gizem Kerimoğlu, bu sezon Survivor 2022 Gönüllüler takımının iddialı isimlerinden.

3/3Survivor Gizem Kerimoğlu kimdir, kaç yaşında Sürgün Adasına giden üçüncü isim Gizem Kerimoğlu oldu

Profesyonel spor yaşantısını 2013 yılında üzülerek noktalayan Gizem Kerimoğlu, kendi tabiriyle hayatında aldığı en önemli kararla aktif spor hayatının ardından oyunculuk ve spikerlik eğitimleri almaya başlamıştır. Dialog ve Barbaros Çidal’dan diksiyon ve spikerlik eğitimleri alıp, tiyatro ve oyunculuk eğitimlerindeki ilk adımlarını kendisi de oyuncu olan arkadaşı Umut Kırcalı ile atmıştır. Ardından kendisine çok şey katan Deniz Erdem’den 2015 yılında Tiyatro Oyunculuğu Eğitimi almıştır.

2015 yılı son çeyreğinden beri de Akademi 35,5 Sanat Evi’nde Kamera Önü Oyunculuğu Eğitimi almaya devam etmektedir. Survivor’a katılmak için eğitimini bir süre ara veren Gizem Kerimoğlu, 2016 sezonunun öne çıkan isimlerinden biri olmayı başarmıştır. Diğer isimlerle sık sık fikir ayrılıkları yaşamasına rağmen Survivor'da uzun süre varlık göstermiş, 11. haftada elenmiştir.

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#Survivor Gizem Kerimoğlu#Sürgün Adası#Survivor 2022 All Star