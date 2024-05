Survivor Furkan Kızılay kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star Furkan hangi yıl yarıştı? İşte hayatı ve biyografisi...

Survivor Damla Can kimdir, sorusu ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da mücadele eden Furkan Kızılay, bu sezon performansıyla göz dolduruyor. 2017 Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yarışan Survivor Furkan daha sonra 2022 yılında All Star'da mücadele etti. Emret Komutanım Şah Mat, Kolpaçino 3. Devre, Dadı, Aslan Ailem gibi dizi ve filmlerde rol alan Survivor Furkan 2009 yılında Aşksın Sen adlı albümü çıkardı. Peki, Survivor Furkan kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte, Survivor Furkan'ın hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.