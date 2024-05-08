×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Survivor Furkan Kızılay kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star Furkan hangi yıl yarıştı? İşte hayatı ve biyografisi...

Güncelleme Tarihi:

#Survivor Furkan Kimdir#Yarışma#Televizyon
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 20:32

Survivor Furkan Kızılay hayatı ve biyografisi ile dikkat çekiyor. 2017-2022 yılında yayınlanan Survivor'da yarışan ve oyunculuk kariyerine devam eden Furkan Kızılay, bu sene All Star'da mücadele ediyor. 1990 yılında doğan Survivor Furkan Kızılay, Çocuklar Duymasın dizisinde Emre (Havuç) karakteri ile ün kazandı. Peki, Survivor Furkan Kızılay kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/3Survivor Furkan Kızılay kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor All Star Furkan hangi yıl yarıştı İşte hayatı ve biyografisi...

Survivor Damla Can kimdir, sorusu ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da mücadele eden Furkan Kızılay, bu sezon performansıyla göz dolduruyor. 2017 Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yarışan Survivor Furkan daha sonra 2022 yılında All Star'da mücadele etti. Emret Komutanım Şah Mat, Kolpaçino 3. Devre, Dadı, Aslan Ailem gibi dizi ve filmlerde rol alan Survivor Furkan 2009 yılında Aşksın Sen adlı albümü çıkardı. Peki, Survivor Furkan kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte, Survivor Furkan'ın hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.

2/3SURVİVOR FURKAN KIZILAY KİMDİR

SURVİVOR FURKAN KIZILAY KİMDİR?

Furkan Kızılay (d. 30 Kasım 1990, İstanbul), Türk oyuncu ve şarkıcıdır. Çocuklar Duymasın adlı TV dizisindeki Emre (Havuç) karakteri ile ünlenmiştir. Sinema filmleri ve TV dizilerinin yanı sıra reklamlarda da rol almaktadır. Ayrıca 2009 yılında Aşksın Sen adlı albümü çıkarmıştır. 2010 yılında çekimlerine yeniden başlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Emre (Havuç) karakterini yeniden canlandırmaya başlamıştır.

BAKMADAN GEÇME!

3/3Survivor Furkan Kızılay kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor All Star Furkan hangi yıl yarıştı İşte hayatı ve biyografisi...

Eğitimini Kadir Has Üniversitesi Enformasyon Teknolojileri bölümünde sürdürmektedir.21 Ocak 2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan 2017 Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yarıştı. Daha sonra 2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem adlı dizide rol aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Survivor Furkan Kimdir#Yarışma#Televizyon

BAKMADAN GEÇME!