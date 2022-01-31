Survivor Furkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Furkan Kızılay hakkında merak edilenler

Furkan Kızılay, Survivor 2022’de ünlüler takımı kadrosunda yer alıyor. Yarışmacı en son oylamada sürgün adasına gitmekten son anda kurtuldu. Çocuklar Duymasın ile yıldızı parlayan Furkan Kızılay daha önce 2017 yılında Survivor’da yarışmıştı.
Çocuklar Duymasın ile yıldızı parlayan Furkan Kızılay, 30 Kasım 1990 tarihinde İstanbul, Şile'de doğdu. Kadir Has Üniversitesi Sistem Mühendisliğinden mezun olmuştur. İyi bir tenis oyuncusu olan Furkan Kızılay, Sinema filmleri ve TV dizilerinin yanı sıra reklamlarda da rol almaktadır. Oyunculuğun yanı sıra müzikte de kendisini gösteren Furkan Kızılay, 2009 yılında "Aşksın Sen" adlı albümünü çıkardı.
2010'da çekimlerine yeniden başlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Emre (Havuç) karakterini yeniden canlandırdı. 2007 yılında Avrasya Sirki kurucusu Servet Yalçın, Yönetmen Ezel Akay, Pakize Suda, Neco ve Levent Kırca ve sunuculuğunu Süheyl Uygur'un üstlendiği yarışma programı "Ünlüler sirki"nde birinci oldu.
Survivor 2017'nin 19. haftasında Sabriye ve İlhan Mansız ile birlikte elemeye kalan Furkan Survivor'a veda etti.
2022- 2005: Çocuklar Duymasın
2004- 2005: Çocuklar Ne Olacak
2010- 2014: Çocuklar Duymasın
2017: Meryem (Konuk oyuncu)
2017- 2018: Aslan Ailem
2007: Emret Komutanım Şah Mat
2015: Hannas
2016: Kolpaçino 3. Devre
2017: Organik Aşk Hikayeleri