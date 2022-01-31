Survivor Furkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Furkan Kızılay hakkında merak edilenler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Böyle duyurdular: Rusyayı ezecek hamle Putinin saklanacağı yer kalmayacakBöyle duyurdular: Rusya'yı ezecek hamle! 'Putin'in saklanacağı yer kalmayacak'#RUSYA
Ünlü futbolcunun eşi başından vurularak öldü Hedef bambaşkaydı...Ünlü futbolcunun eşi başından vurularak öldü! Hedef bambaşkaydı...#Cristina Vita Aranda
4üncü aşıya gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu Omicrondan kaç ay koruyacak '4'üncü aşıya gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu Omicron'dan kaç ay koruyacak?#Covid-19
Kritik projelerde son durumu anlattı: HÜRJET hangardan çıkıyorKritik projelerde son durumu anlattı: HÜRJET hangardan çıkıyor#İsmail Demir
15 bin öğretmen ataması... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar15 bin öğretmen ataması... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#15 Bin Öğretmen Ataması
Resmen gözlere düşen bitmeyen bir kar fırtınası... Doktorları inandıramıyorlarResmen gözlere düşen bitmeyen bir kar fırtınası... Doktorları inandıramıyorlar#Göz Hastalığı
Dakikalarca sürdü, görenler şaştı kaldı Zabıta kovaladı, geri geri kaçtıDakikalarca sürdü, görenler şaştı kaldı! Zabıta kovaladı, geri geri kaçtı#İstanbul
Bölgede art arda depremler... Büyük depremin habercisi miBölgede art arda depremler... Büyük depremin habercisi mi?#Deprem
İkinci el piyasası durma noktasına geldi Otomobil alacaklara uzmanlardan tavsiyeler...İkinci el piyasası durma noktasına geldi! Otomobil alacaklara uzmanlardan tavsiyeler...#Otomobil
Altın bitiyor Peki şimdi ne olacakAltın bitiyor! Peki şimdi ne olacak?#Altın
Uzun Kovid yaşayanların kâbusu… Her şey lağım ve çürümüş et kokuyorUzun Kovid yaşayanların kâbusu… 'Her şey lağım ve çürümüş et kokuyor' #Uzun Kovid
Yeni Mustafa Kapı vakası Galatasaraydan bedavaya gitti... Kerem derken 4 yıllık imza...Yeni Mustafa Kapı vakası! Galatasaray'dan bedavaya gitti... Kerem derken 4 yıllık imza...#Transfer
Eski ABD güzeli ölüme atladı... Son mesajı viral olduEski ABD güzeli ölüme atladı... Son mesajı viral oldu#Cheslie Kryst
Beni evde yok sansın diye ışıkları kapatıyordum'Beni evde yok sansın diye ışıkları kapatıyordum'#Sinan Akçıl
Miamide sürpriz nikah Ünlü mankenin mutlu günü...Miami'de sürpriz nikah! Ünlü mankenin mutlu günü...#Aleyna Tilki
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Survivor Furkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Furkan Kızılay hakkında merak edilenler

#Survivor Furkan#Furkan Kızılay#Survivor Furkan Kızılay

Survivor Furkan, yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından araştırılan isimlerden biri oldu. Survivor 2022’de ünlülüler takımında yer alan Furkan Kızılay yeni bölümde bir sakatlık yaşıyor ve ambulansla götürülüyor. Peki, Furkan Kızılay kimdir, kaç yaşında, nereli?

1/3Survivor Furkan kimdir, kaç yaşında, nereli Furkan Kızılay hakkında merak edilenler

Furkan Kızılay, Survivor 2022’de ünlüler takımı kadrosunda yer alıyor. Yarışmacı en son oylamada sürgün adasına gitmekten son anda kurtuldu. Çocuklar Duymasın ile yıldızı parlayan Furkan Kızılay daha önce 2017 yılında Survivor’da yarışmıştı.

2/3SURVİVOR FURKAN KİMDİR

SURVİVOR FURKAN KİMDİR?

Çocuklar Duymasın ile yıldızı parlayan Furkan Kızılay, 30 Kasım 1990 tarihinde İstanbul, Şile'de doğdu. Kadir Has Üniversitesi Sistem Mühendisliğinden mezun olmuştur. İyi bir tenis oyuncusu olan Furkan Kızılay, Sinema filmleri ve TV dizilerinin yanı sıra reklamlarda da rol almaktadır. Oyunculuğun yanı sıra müzikte de kendisini gösteren Furkan Kızılay, 2009 yılında "Aşksın Sen" adlı albümünü çıkardı.

2010'da çekimlerine yeniden başlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Emre (Havuç) karakterini yeniden canlandırdı. 2007 yılında Avrasya Sirki kurucusu Servet Yalçın, Yönetmen Ezel Akay, Pakize Suda, Neco ve Levent Kırca ve sunuculuğunu Süheyl Uygur'un üstlendiği yarışma programı "Ünlüler sirki"nde birinci oldu.

Survivor 2017'nin 19. haftasında Sabriye ve İlhan Mansız ile birlikte elemeye kalan Furkan Survivor'a veda etti.

3/3FURKAN KIZILAY DİZİLERİ VE FİLMLERİ

FURKAN KIZILAY DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2022- 2005: Çocuklar Duymasın

2004- 2005: Çocuklar Ne Olacak

2010- 2014: Çocuklar Duymasın

2017: Meryem (Konuk oyuncu)

2017- 2018: Aslan Ailem

2007: Emret Komutanım Şah Mat

2015: Hannas

2016: Kolpaçino 3. Devre

2017: Organik Aşk Hikayeleri

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Survivor Furkan#Furkan Kızılay#Survivor Furkan Kızılay