Galataport nerede? Survivor finali nerede yapılacak? Galataport'un konumu
Survivor’da büyük finalin yapılacağı mekan merak konusu oldu. Aylardır devam eden Survivor’ın final canlı yayını geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Galaport içerisinde olacak. Yarışmanın nefes nefese geçen yarı finali Galataport İstanbul'da gerçekleştirildi. Peki, Survivor finali nerede yapılacak? Galataport nerede?
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Survivor 2021’de finaline bu yıl da Galataport ev sahipliği yapacak. Canlı yayında gerçekleştirilecek Survivor 2021 büyük finali, bugün Galataport'ta gerçekleşecek. Galataport denize sıfır olması nedeniyle eşsiz bir İstanbul manzarasına sahip. Peki, Survivor finalinin çekileceği Galataport nerede?
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Galataport'un tarihi
1900'lu yıllardan itibaren İstanbul'un en önemli endüstriyel ulaşım ve taşıma alanı olan bu bölgede 1958 yılında Sedat Hakkı Eldem tarafından tasarlanan antrepolar inşa edildi. 1982 yılında bölge turizm merkezi ilan edildi. 1987 yılında yük gemisi girişlerine ve 1988 yılında tırların girişlerine kapatılması nedeniyle antrepolar ve gümrük limanı işlevlerini yitirmeye başladı. 1993 yılında Koruma Kurulu bu bölgeyi Kentsel Sit Alanı yaptı. 2000'li yıllardan itibaren antrepolar kiralanmaya başlandı. 2004 yılında İstanbul Modern açıldı. İstanbul 2 No'lu Koruma Kurulu Antrepo 4'ün İstanbul Modern ve Antrepo 5'in M.S.G.S.Ü. İstanbul Resim Heykel Müzesi olarak korunmasına karar verdi.
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Galataport’a nasıl gidilir?
Proje Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer almaktadır. Terminal alanı için üç ayrı araç girişi inşa edilecek. Doğudaki ve batıdaki kapılar ana giriş-çıkış hizmetleri verirken, kuzeydekinin vale amaçlı kullanılması hedefleniyor.
Tramvay, Marmaray, metro ve otobüs, Karaköy ve Kabataş iskelelerine yakınlığı sayesinde deniz yolu ve proje içerisinde yer alan marinayı kullanarak özel tekne ya da deniz taksiyle ulaşılabilen Galataport Ofis’de, ayrıca özel araç sahipleri için zemin altında konumlandırılan 2.300 araç kapasiteli otopark hizmeti veriliyor.
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GALATAPORT HAKKINDA
Galataport resmi adresinde şu şekilde tanımlanıyor. Galataport İstanbul, Karaköy Rıhtımı’ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne kadar sahil şeridine hayat verecek olan dünya çapında bir proje.
İstanbul, tek başına benzersiz bir deneyim olan, Roma’dan Bizans’a ve oradan Osmanlı’ya kadar 3 büyük imparatorluğun başkenti olmuş zamansız bir şehir. Galataport İstanbul ise bu eşsiz coğrafyayı keşfetmek için gelenlere yepyeni bir keşif alanı daha sunacak.
İstanbul boğazının eski kenti çevrelediği bölgede yer alan ve büyüleyici tarihi yarımadanın bir uzantısı olan Galataport İstanbul, yaklaşık 200 yıldır eski depoların ve gümrük sınırlarının arkasına gizlenmiş olan bu sahil şeridini gün yüzüne çıkaracak. Galataport projesiyle birlikte bu sahil şeridi, şehri denize bağlayan halka açık bir kordon haline gelecek.