Galataport nerede? Survivor finali nerede yapılacak? Galataport'un konumu

GALATAPORT HAKKINDA Galataport resmi adresinde şu şekilde tanımlanıyor. Galataport İstanbul, Karaköy Rıhtımı’ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne kadar sahil şeridine hayat verecek olan dünya çapında bir proje.



İstanbul, tek başına benzersiz bir deneyim olan, Roma’dan Bizans’a ve oradan Osmanlı’ya kadar 3 büyük imparatorluğun başkenti olmuş zamansız bir şehir. Galataport İstanbul ise bu eşsiz coğrafyayı keşfetmek için gelenlere yepyeni bir keşif alanı daha sunacak.



İstanbul boğazının eski kenti çevrelediği bölgede yer alan ve büyüleyici tarihi yarımadanın bir uzantısı olan Galataport İstanbul, yaklaşık 200 yıldır eski depoların ve gümrük sınırlarının arkasına gizlenmiş olan bu sahil şeridini gün yüzüne çıkaracak. Galataport projesiyle birlikte bu sahil şeridi, şehri denize bağlayan halka açık bir kordon haline gelecek.