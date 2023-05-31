SURVİVOR FİNAL TARİHİ 2023 | Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak? 2023 sezonu Survivor şampiyonu ne zaman belli olacak? Final fragmanı yayınlandı!

Survivor Türkiye 2023'te aylar süren mücadelede şampiyonluk için nefesler tutuldu. Yarışmacı sayısının giderek azaldığı Survivor 2023 için final rotası netleşti. 30 Mayıs tarihinde yayınlanan son bölümün hemen ardından Survivor'ın final bölümü fragmanı ekranlara geldi. Fragmanda Survivor 2023 finalinin 13 Haziran Salı günü yapılacağı açıklandı. Yarı final ve final heyecanına ortak olmak isteyen izleyiciler, biletlerini online olarak alabilecek. Peki, Survivor 2023 finali ne zaman? İşte, o konu hakkında bilgiler.