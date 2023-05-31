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SURVİVOR FİNAL TARİHİ 2023 | Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak? 2023 sezonu Survivor şampiyonu ne zaman belli olacak? Final fragmanı yayınlandı!

Güncelleme Tarihi:

#Survivor Final Tarihi#Survivor Finali Ne Zaman#Survivor Ne Zaman Bitiyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 02:30

Survivor finali için geri sayım başladı. Yaklaşık 5,5 aydır Dominik Cumhuriyeti'nde şampiyonluk mücadelesi veren yarışmacılar artık son düzlüğe girdi. Büyük Final'i Kuruçeşme Açıkhava’da yapılacak olan Survivor 2023'ün final fragmanı ekranlara geldi. İki gün sürecek olan yarı final ve final heyecanının ardından sezonun şampiyonu belli olacak. Canlı yayında yapılacak olan final gecesinde, birinci olan isim Survivor 2023 kupasını kaldıracak. Peki, Peki, Survivor finali ne zaman? Survivor şampiyonu ne zaman belli olacak? İşte, Survivor final tarihi ve büyük final fragmanı.

1/5SURVİVOR FİNAL TARİHİ 2023 | Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak 2023 sezonu Survivor şampiyonu ne zaman belli olacak Final fragmanı yayınlandı

Survivor Türkiye 2023'te aylar süren mücadelede şampiyonluk için nefesler tutuldu. Yarışmacı sayısının giderek azaldığı Survivor 2023 için final rotası netleşti. 30 Mayıs tarihinde yayınlanan son bölümün hemen ardından Survivor'ın final bölümü fragmanı ekranlara geldi. Fragmanda Survivor 2023 finalinin 13 Haziran Salı günü yapılacağı açıklandı. Yarı final ve final heyecanına ortak olmak isteyen izleyiciler, biletlerini online olarak alabilecek. Peki, Survivor 2023 finali ne zaman? İşte, o konu hakkında bilgiler.

2/5SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor Türkiye 2023'te büyük final için geri sayım başladı. Dominik'te aylardır devam eden Survivor mücadelesinde final tarihi netleşti. Heyecanla beklenen Survivor final bölümü fragmanı yayınlandı.

3/5SURVİVOR FİNAL TARİHİ 2023 | Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak 2023 sezonu Survivor şampiyonu ne zaman belli olacak Final fragmanı yayınlandı

İzleyenlerin nefeslerini tuttuğu Survivor yarı finali 12 Haziran Pazartesi akşamı Kuruçeşme Açıkhava'da gerçekleşecek. Survivor büyük finali ise 13 Haziran Salı akşamı yapılacak.

Canlı yayında yapılacak olan görkemli final gecesinde şampiyon belli olacak.

4/5BİLETLER ONLİNE ALINACAK

BİLETLER ONLİNE ALINACAK

2 gün sürecek büyük finali canlı izlemek ve bu heyecana ortak olmak isteyenler, biletlerini online olarak alabilecekler.

5/5SURVİVOR FİNAL TARİHİ 2023 | Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak 2023 sezonu Survivor şampiyonu ne zaman belli olacak Final fragmanı yayınlandı

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