Survivor Ersin'in köpeği neden öldü? Ersin Korkut'un köpeği Mes'e ne oldu?

Survivor 2020'nin 74. bölüm konsey toplantısında ünlüler takımından Ersin Korkut'un sakatlığının ciddi bir boyuta ulaşması nedeniyle elenmesine karar verildi. Yarışmanın iddialı isimlerinden Ersin Korkut'un veda edeceğini açıklayan Acun Ilıcalı, oldukça üzgün olduğunu dile getirirken köpeğinin ölümünden habersiz olan Survivor Ersin'in sözleri yürekleri burktu. Ailesinden önce köpeği Mes'i göreceğinini ifade eden Ersin'in sözleri ardından Acun Ilıcalı'nın sözler boğazında düğümlendi. Ersin Korkut'un köpeğiyle ilgili sözlerinin yanı sıra Acun Ilıcalı'nın kederli bakışı ve yutkunma görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu. Peki, Survivor Ersin'in köpeği neden öldü? Ersin Korkut'un köpeği Mes'e ne olmuştu?