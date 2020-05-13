Survivor Ersin'in köpeği neden öldü? Ersin Korkut'un köpeği Mes'e ne oldu?
Survivor 2020'nin 12 Mayıs tarihli konseyinde Ersin Korkut'un sözleri Acun Ilıca'yı ve ekran karşısındaki duygulandırdı. Survivor'a dizindeki sakatlık nedeniyle veda etmek zorunda kalan Ersin Korkut'un köpeği Mes ile ilgili sözleri sosyal medyaya da damga vurdu. Ersin Korkut yarışmada mücadele ederken her fırsatta sevgiyle bahsettiği köpeği Mes hayatını kaybetmiş, ancak Acun Ilıcalı bu haberi ailesinin isteği üzerine vermemişti. Peki, Survivor Ersin'in köpeği neden öldü? Ersin Korkut'un köpeği Mes'e ne oldu?
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Survivor 2020'nin 74. bölüm konsey toplantısında ünlüler takımından Ersin Korkut'un sakatlığının ciddi bir boyuta ulaşması nedeniyle elenmesine karar verildi. Yarışmanın iddialı isimlerinden Ersin Korkut'un veda edeceğini açıklayan Acun Ilıcalı, oldukça üzgün olduğunu dile getirirken köpeğinin ölümünden habersiz olan Survivor Ersin'in sözleri yürekleri burktu. Ailesinden önce köpeği Mes'i göreceğinini ifade eden Ersin'in sözleri ardından Acun Ilıcalı'nın sözler boğazında düğümlendi. Ersin Korkut'un köpeğiyle ilgili sözlerinin yanı sıra Acun Ilıcalı'nın kederli bakışı ve yutkunma görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu. Peki, Survivor Ersin'in köpeği neden öldü? Ersin Korkut'un köpeği Mes'e ne olmuştu?
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ERSİN KORKUT'UN KÖPEĞİNE NE OLDU?
Ünlüler takımından yarışan Ersin Korkut, köpeği Mes'i ailesine emanet etmişti. Ancak Ersin Korkut'un yarışmaya katılmasından kısa bir süre sonra trafik kazası geçiren Mes, hayatını kaybetmişti. Her fırsatta köpeğini çok özlediğini söyleyen Survivor Ersin'e kötü haberi kimse verememişti. Acun Ilıcalı, Salı günü konsey toplantısında Ersin'e kötü haberi vereceğini söylemişti. Ersin Korkut'la akraba olduğu bilinen Yılmaz Erdoğan'ın devreye girmesiyle Acun Ilıcalı, Survivor Ersin'e köpeğinin öldüğünü söylemekten vazgeçtiğini duyurmuştu.
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ACUN ILICALI ACI HABERİ VERECEK Mİ?
Acun Ilıcalı, eleme konseyinde yaptığı açıklamaların ardından Ersin'e yönelerek çekim dışında bir şey konuşacağız dedi. Bu konunun ise Ersin'in köpeği ‘Mes'in ölüm haberini vermesiyle ilgili olduğu tahmin ediliyor.