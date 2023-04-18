Konseyde Acun Ilıcalı performans birincisi olarak dokunulmaz olan yarışmacının Yusuf ve kırmızı takımın kadın yarışmacı olduğunu söyledi. Ünlüler takımında yapılan oylamada, yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi. Yapılan oylamaya göre Murat Eken takım arkadaşlarından en fazla oyu alarak 5. gitme adayı oldu.



Bu hafta yapılan oylamalarla 4 eleme adayı da gönüllülerden seçilmişti. Bu isimler Cansu, Halil, Aziz ve Ertuğ olmuştu.