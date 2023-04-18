Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Survivor eleme adayları 17 Nisan: Dün akşam Survivor'da eleme adayı kimler oldu, dokunulmazlık ve ödül oyununu hangi takım kazandı? Toplam 5 isim eleme potasında!

Güncelleme Tarihi:

#Survivor Eleme Adayı#Survivor Kim Kazandı#Survivor Eleme Potasına Kim Gitti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 02:36

Survivor eleme adayı kim oldu, sorusu dün gece oynanan dokunulmazlık oyunu ile yanıt buldu. Heyecanın ve rekabetin devam ettiği ekranların fenomen yarışma programı Survivor'da pazartesi günü ünlüler ve gönüllüler takımı haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kazanmak için mücadele verdi. Finale doğru bireysel performansların ön plana çıktığı yarışmada, parkurda ipi göğüsleyen takım gönüllüler olurken, ünlüler takımında da bir isim Survivor 5. eleme adayı seçilerek potaya girdi. Konsey öncesi oynanan ben bilirim oyunu ise Survivor'ın 17 Nisan tarihli 72. bölümüne damga vurdu. Peki, dün akşam Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, Survivor eleme potasına kim gitti? İşte, Survivor eleme adayları ve son bölümde yaşananlar.

1/7Survivor eleme adayları 17 Nisan: Dün akşam Survivorda eleme adayı kimler oldu, dokunulmazlık ve ödül oyununu hangi takım kazandı Toplam 5 isim eleme potasında

Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor Türkiye'nin 17 Nisan tarihli son bölümünde haftanın üçüncü dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Geçen hafta Merve'nin yarışmayı bırakmasından dolayı eleme yapılmazken, bu haftanın dört eleme adayı Cansu, Halil, Aziz ve Ertuğ olmuştu. Pazartesi günü yapılan dokunulmazlık oyununda kazananın akşam yemeği ödülünden de yararlanacağı açıklandı. Nefes kesen oyunda zorlu parkurda rakibini mağlup eden gönüllüler konseyde rahat bir nefes alırken, ünlülerde de potaya giren isim Murat oldu.

2/7SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ünlüler ve Gönüllüler'in şampiyonluk için mücadele ettiği Survivor'da 5. eleme adayı ünlüler takımından seçildi. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda gönüllüler kendisini garanti altına alırken, ünlüler takımı da ada konseyine gitti. Geçen hafta Merve'nin yarışmayı bırakması nedeniyle eleme olmamıştı.

3/7Survivor eleme adayları 17 Nisan: Dün akşam Survivorda eleme adayı kimler oldu, dokunulmazlık ve ödül oyununu hangi takım kazandı Toplam 5 isim eleme potasında

Konseyde Acun Ilıcalı performans birincisi olarak dokunulmaz olan yarışmacının Yusuf ve kırmızı takımın kadın yarışmacı olduğunu söyledi. Ünlüler takımında yapılan oylamada, yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi. Yapılan oylamaya göre Murat Eken takım arkadaşlarından en fazla oyu alarak 5. gitme adayı oldu.

Bu hafta yapılan oylamalarla 4 eleme adayı da gönüllülerden seçilmişti. Bu isimler Cansu, Halil, Aziz ve Ertuğ olmuştu.

4/7SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmanın dün akşam ekrana gelen bölümünde dokunulmazlık oyunu öncesi kazanan takımın karaoke ve akşam yemeği ödülünden de yararlanacağı açıklandı. Her zaman olduğu gibi oyun iki aşamalı oynandı.

5/7Survivor eleme adayları 17 Nisan: Dün akşam Survivorda eleme adayı kimler oldu, dokunulmazlık ve ödül oyununu hangi takım kazandı Toplam 5 isim eleme potasında

İlk turda kazanan 7-8 skorla gönüllüler olurken ikinci etap kıran kırana geçti. İki rakip takımın mücadelesi sonrası gönüllüler 2. etabın da sahibi oldu. Böylece gönüllüler hem dokunulmazlık hem de ödülün sahibi oldu.

6/7BEN BİLİYORUM OYUNUNU KİM KAZANDI

BEN BİLİYORUM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu sonrası yarışmacılar konsey öncesi ben biliyorum oyunu oynadı. Bu oyunda da yarışmacılar karşı takımın yarışmacılarıyla eşleşerek Acun Ilıcalı'nın sorduğu sorulara yanıt vermeye çalıştı.

7/7Survivor eleme adayları 17 Nisan: Dün akşam Survivorda eleme adayı kimler oldu, dokunulmazlık ve ödül oyununu hangi takım kazandı Toplam 5 isim eleme potasında

Keyifli anların yaşandığı oyunda kazanan yine gönüllüler oldu. Gönüllüler takımı gecenin ödülü olan 2 gece villada konaklama ve tavuk yemeği ödülünü elde etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Survivor Eleme Adayı#Survivor Kim Kazandı#Survivor Eleme Potasına Kim Gitti