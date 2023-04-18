Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor Türkiye'nin 17 Nisan tarihli son bölümünde haftanın üçüncü dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Geçen hafta Merve'nin yarışmayı bırakmasından dolayı eleme yapılmazken, bu haftanın dört eleme adayı Cansu, Halil, Aziz ve Ertuğ olmuştu. Pazartesi günü yapılan dokunulmazlık oyununda kazananın akşam yemeği ödülünden de yararlanacağı açıklandı. Nefes kesen oyunda zorlu parkurda rakibini mağlup eden gönüllüler konseyde rahat bir nefes alırken, ünlülerde de potaya giren isim Murat oldu.