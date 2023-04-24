SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ünlüler ve Gönüllüler'in şampiyonluk için mücadele veren Survivor'da mavi takım 2. eleme adayını seçmek için toplandı. Dün gece dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda bir kez daha eleme adayı oylaması yapıldı. Yarışmacılar ilk olarak adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi. Acun Ilıcalı performans birincisinin Özgür olduğunu ve yarışmacıların oy veremeyeceklerini söyledi.