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Survivor 2. eleme adayı dokunulmazlık oyununun ardından netlik kazandı. Büyük final tarihi yaklaşırken rekabet ve heyecanı artan Survivor'ın 23 Nisan tarihli son bölümünde, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmak için mavi takım ve kırmızı takım kumla kaplı parkurda mücadele verdi. Kıran kırana yarışın sonunda parkurda kırmızı takım ipi göğüsleyen taraf olurken, mavi takımda da Survivor eleme adayı seçildi. Acun Ilıcalı oylama öncesi gönüllüler takımında performans birincisinin Özgür olduğunu açıkladı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? Dün gece Survivor eleme potasına kim gitti? İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve yeni bölüm fragmanı.