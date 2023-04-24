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Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Dün gece (23 Nisan) Survivor eleme potasına giren 2. isim belli oldu: İşte oylama sonucu

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#Survivor Eleme Adayı#Survivor Kim Kazandı#Survivor Eleme Potasına Kim Gitti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 02:28

Survivor 2. eleme adayı dokunulmazlık oyununun ardından netlik kazandı. Büyük final tarihi yaklaşırken rekabet ve heyecanı artan Survivor'ın 23 Nisan tarihli son bölümünde, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmak için mavi takım ve kırmızı takım kumla kaplı parkurda mücadele verdi. Kıran kırana yarışın sonunda parkurda kırmızı takım ipi göğüsleyen taraf olurken, mavi takımda da Survivor eleme adayı seçildi. Acun Ilıcalı oylama öncesi gönüllüler takımında performans birincisinin Özgür olduğunu açıkladı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? Dün gece Survivor eleme potasına kim gitti? İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve yeni bölüm fragmanı.

1/6Survivor eleme adayı kim oldu Survivor 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı Dün gece (23 Nisan) Survivor eleme potasına giren 2. isim belli oldu: İşte oylama sonucu

Survivor'da eleme adayı kim oldu? sorusu 23 Nisan Pazar günü yanıtını buldu. TV8 ekranlarında ünlüler gönüllüler formatı ile yayınlanan Survivor 2023'te dün akşam yeni bir dokunulmazlık oyunu heyecanı daha yaşandı. Asena'nın 1. eleme adayı olmasının ardından, kazanmak isteyen mavi takım aday çıkarmamak için elinden geleni yaptı. Ancak kırmızı takımın dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından mavi takımda oylama gerçekleşti. Ada konseyinde verilen oylara göre Survivor 2. eleme adayı Cansu seçildi.

2/6SURVİVORDA ELEME ADAYI KİM OLDU

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ünlüler ve Gönüllüler'in şampiyonluk için mücadele veren Survivor'da mavi takım 2. eleme adayını seçmek için toplandı. Dün gece dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda bir kez daha eleme adayı oylaması yapıldı. Yarışmacılar ilk olarak adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi. Acun Ilıcalı performans birincisinin Özgür olduğunu ve yarışmacıların oy veremeyeceklerini söyledi.

3/6Survivor eleme adayı kim oldu Survivor 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı Dün gece (23 Nisan) Survivor eleme potasına giren 2. isim belli oldu: İşte oylama sonucu

Oylamada ismi çıkan yarışmacılar, Aziz, Ertuğ ve Cansu oldu. Yapılan oylama sonucu en fazla ismi yazılan yarışmacı Cansu seçildi. Böylece Cansu haftanın 2. eleme adayı olarak belirlendi. Haftanın 1. eleme adayı ise mavi takımdan Asena olmuştu.

4/6SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmzlık ve ödül oyunu dün gece beraber oynandı. Kazanan takımın dokunulmaz olabileceği ve ayrıca akşam yemeği de elde edeceği açıklandı. Ada şartları için önem taşıyan oyunda iki takım da kazanmak için canını dişine taktı. Dokunulmazlığı kazanan takımın kendisini garanti altına alacağı oyunda ilk turu ünlüler kazandı.

5/6Survivor eleme adayı kim oldu Survivor 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı Dün gece (23 Nisan) Survivor eleme potasına giren 2. isim belli oldu: İşte oylama sonucu

Kadın ve erkeklerin beraber mücadele ettiği karşılaşmanın ikinci turunda da takımlar elinden geleni yaptı. Öte yandan ikinci turda Ertuğ boğulma tehlikesi geçirerek yürekleri ağza getirdi. Kıran kırana mücadele sonunda iki turda da kırmızı takım birinci oldu. Bu sonuçla Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

6/6YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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